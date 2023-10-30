HABER: FİLİZ YILDIZ

Henüz çok küçük olmasına rağmen ata sevgisi ve vatan sevgisini biliyor olması ve ayrıca benim yazmış olduğum şiirimi kızımın okuması annesi olarak beni onurlandırdı.

Cumhuriyet Atamızdan armağan.

Gelin hep birlikte olalım. Coşkuyla kutlayalım. Sevip sevilelim. Zaferlere koşalım.

Atamıza söz verdik. Yolumuzdan dönmeyiz dedik.

Cumhuriyeti sen kurdun. Biz yücelteceğiz dedik.

Atam duy sesimizi. Sana borçluyuz. İstiklal ve hürriyetimizi.

Bahçelievler Mevlana ilkokulunda düzenlenen cumhuriyetimizin 100. yıl kutlama töreni beğeni topladı. Tören okul müdürü Erbil Tek'in açılış konuşması ile başladı öğrencileri öğretmenleri ve gelen konukları selamlayarak günün anlama ve önemini içeren bir konuşma yaptı. Bahçelievler Mevlana İlkokulu öğrencilerinin cumhuriyet bayramı töreni sınıf sınıf birbirinden farklı şiir ve gösteri ile şenlendi. Aralarında oğlum Asil Yıldız’ın da katıldığı bir müzikal gösteri eşlik etti. Törende ve yeni nesil öğrencilerinin üzerinde emeği geçen Mevlana İlkokulu okul müdürü müdür yardımcıları ve yavrularımızı bağrına basan tüm emeklerini ortaya koyan öğretmenlerimizle cumhuriyet bayramı coşkusunu birlikte yaşadık.

Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusu birlik beraberlik ve aynı ortak noktada birleştiğimiz bir gündü. Bize bugünü sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk zamanın her anında yaşatıldı ve yaşatılmaya devam edecek. Atamızı anlatmaya kelimeler yetmeyecek. Dunumuzdu bu günümüzde ve geleceğimizdir atam. Geleceğe ışık tutuşu ve bizimle yaşarcasına sunmuş olduğu fikir düşünce ve ilkeleri ile her zaman bizimle olacak.

CUMHURİYETIMIZIN 100.YILI

Cumhuriyetimizin 100. yıl anısına…

Atamıza saygıyla…

Bu vatan topraklarında minnettarız Atam sana.

Varlığını yaşatmaya yeminliyiz.

Hür irademizle yolunda yürümeye and içmekteyiz.

Nice 100 yıllar özgürlüğümüzü peşindeyiz.

Sayende nice bayramlar görmekteyiz.

Cumhuriyet özgürlüğümüzü bayramı.

Cumhuriyet zaferimiz kanıtı.

Ey Tük milletinin kahramanı, bize emanet ettiğin bu vatan için göklerde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımız için canımızı feda ederiz bu vatanın her bir karış toprağı için.

ATAM… İşte tam buradasın.

Tüm yüreklerde, tüm zihinlerde ve tüm geleceğimizdesin.

Cumhuriyet Bayramımız da neşemizi içindesin... (Filiz Yıldız)