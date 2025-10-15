Ecovacs akıllı robot süpürge serisi Deebot X11 Serisi'ni Türkiye'de satışa sundu

İSTANBUL (AA) - Ecovacs Robotics, yeni nesil akıllı robot süpürge serisi Deebot X11'i İstanbul'da gerçekleştirdiği etkinlikle tanıttı.

Etkinlik, Ecovacs Türkiye Genel Müdürü Mehmet Ali Yıldırım, Ecovacs Yurt Dışı Operasyonlar ve Küresel Marka Başkan Yardımcısı Johnny Zhu, Ecovacs Group'un üst düzey yöneticileri, şirket yetkilileri, basın mensupları ve teknoloji influencerlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

'Her Yönüyle Ekstra, Her Alanda Önde' mottosuyla geliştirilen Deebot X11 Serisi, güçlü yapay zeka teknolojisi ve tam otomasyon sistemiyle kullanıcıların temizlik süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Seri, Ecovacs'ın kullanıcıların farklı ihtiyaç ve beklentilerine göre tasarladığı 'Ecovacs Deebot X11 Pro Omni' ve 'Ecovacs Deebot X11 Omni Cyclone' adındaki yeni iki modelinden oluşuyor. Klasik tasarıma sahip Pro modeli konfor odaklı temizlik sunarken, toz torbasız OmniCyclone istasyonuyla öne çıkan Cyclone modeli sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsiyor.

Ecovacs Türkiye Genel Müdürü Mehmet Ali Yıldırım, AA muhabirine, şirketin robotik teknolojiler alanında dünya çapında faaliyet gösterdiğini ve uzun yıllardır farklı robotik ürünleri kullanıcılarla buluşturduğunu söyledi.

Yıldırım, genellikle ev tipi robot süpürgelerle tanınan Ecovacs'ın, Tineco gibi ıslak kuru temizlik ürünleri geliştiren markaları da bünyesinde barındırdığını, ayrıca cam temizleme, akıllı çim biçme ve endüstriyel robot çözümlerini de portföyünde bulundurduğunu belirtti.

Bu ürün çeşitliliği sayesinde Ecovacs'ın, robotik temizlik ve bahçe robotları kategorisinde dünya genelinde en yüksek satış hacmine sahip ikinci marka konumuna ulaştığını vurgulayan Yıldırım, 'Yıllardır robotlar hayatımıza girecek deniyordu, ancak bunu gerçek anlamda yaşamaya başladığımız dönem artık bu dönem. Evimizde bizi gerçekten destekleyen, işimizi kolaylaştıran, biz evden çıkınca arkamızdan toparlayan, çimleri biçen, camları temizleyen akıllı robotları Ecovacs olarak hayatımıza dahil ettik.' ifadelerini kullandı.

- '4 santimetreye kadar eşikleri aşabiliyor'

Yıldırım, tanıtım etkinliğini katılımcıların ürünleri deneyimleyebilmesi için fuar konseptinde düzenlediklerini aktararak, 'Katılımcıların ürünleri sadece dinlemelerini değil, birebir deneyimlemelerini istedik. Çünkü ekrandan anlatmak bir yere kadar etkili oluyor, biz kullanıcıların bu teknolojiyi yaşayarak tanımasını arzu ettik.' dedi.

Toz torbalı ve toz torbasız iki modelden oluşan Deebot X11 serisinde bazı özelliklerin sektörde ilk kez sunulduğunu dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

'Örneğin, 'Power Boost' adını verdiğimiz hızlı şarj teknolojisi sayesinde cihaz istasyona her döndüğünde kısa sürede şarj oluyor ve temizlik kesintisiz biçimde devam ediyor. Truepass Eşik Tırmanma Sistemi yaklaşık 4 santimetreye kadar tırmanma özelliğine sahip, artık bu eşikler sorun olmaktan çıkıyor, bu da büyük kolaylık sağlıyor. Yine 'Ozmo Roller' dediğimiz bir teknolojimiz var köşe temizliğinde sıfıra sıfır temizlik yapabilen. Cihazda özel bir mop teknolojisi de bulunuyor ve cihaz her seferinde temiz su ve deterjanla çalışıyor, kirli suyu kendi haznesine topluyor. Bu özellik, sektörde ilk kez Ecovacs tarafından sunuluyor. Deebot X11 serisinde bir önceki jenerasyona göre pek çok teknolojik güncelleme yapıldı. Ürünlerimizden çok umutluyuz, beklentimiz yüksek, kullanıcıların çok beğeneceğini düşünüyoruz, çünkü ürünlerimizin dünyada ilk olan birçok özelliği bulunuyor.'

- 'Ecovacs kullanıcılarının hayatına dokunmayı seviyor'

Yıldırım, Ecovacs'ın yalnızca robot süpürgeler değil, mop, bahçe, havuz ve cam temizleme robotları gibi ürünleri de Türkiye'de satışa sunmayı hedeflediğini belirtti.

Tüm robotik ürün kategorilerini Türkiye'de eş zamanlı olarak kullanıcılarla buluşturmayı planladıklarını aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

'X11 Serisi özelinde 15 Ekim itibarıyla resmi satışa başladık. Geçtiğimiz hafta ön sipariş dönemi tamamlandı. Şu anda tüm elektronik marketlerde ve çevrimiçi platformlarda cihazlarımızı görmek, denemek ve satın almak mümkün. Ecovacs farklı bir konseptle geliştirildi. Ecovacs kullanıcılarının hayatına dokunmayı seviyor, son kullanıcının ve tüketicinin hayatına dokunuyor. Ecovacs'ın 'senden öğreniyorum' gibi bir mottosu var ve kullanıcılarının ihtiyaçlarını dinleyerek, onlardan öğrendiklerini bir sonraki ürüne yansıtıyor ve kullanıcılarını mutlu etmeye çalışıyor.'

- 'Pazarda güçlü bir konum elde edeceğine inanıyoruz'

Ecovacs Pazarlama Grup Yöneticisi Belemir Özkırım da Ecovacs'ın robotik teknolojiler konusunda dünya çapında uzman bir marka olduğunun altını çizerek, yılın son çeyreğinde Türkiye'deki pazarlama yatırımlarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Özkırım, X11 serisinin de bu hedefi güçlü biçimde destekleyen bir ürün grubu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

'Bu seri kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak pek çok gelişmiş donanıma sahip. Dünyada ilk kez kullanılan 'Power Boost' teknolojisiyle robot süpürge en geniş evlerde bile şarjı bitmeden temizlik yapabiliyor. Bunun yanı sıra yapay zeka destekli derinlemesine temizlik gibi üstün özellikler de cihazın performansını artırıyor. Tüm bu teknolojiler, tüketicinin yaşam konforunu yükseltmeye yönelik olarak tasarlandı. Dolayısıyla X11 serisinin pazarda güçlü bir konum elde edeceğine inanıyoruz. Bunu da yaptığımız yatırımlarla, tüketiciyi anlayan felsefemizle desteklemeye devam edeceğiz.