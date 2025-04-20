Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye devam edecek.

Karşılaşmanın ilk setini konuk ekip 25-15 kazandı.

İkinci sette kontrolü ele alarak etkili sayılar üreten turuncu beyazlılar, seti 25-22 kazanarak eşitliği yakaladı. Aldığı 4 atak ve 2 servis sayısıyla Yaprak Erkek ön plana çıktı.

Üçüncü sette de etkili ataklarına devam eden Eczacıbaşı Dynavit, özellikle köşe oyuncularından aldığı sayılarla rakibini savunmasız bıraktı ve 25-16 ‘lık skorla durumu 2-1’e getirdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü sette mücadeleyi bırakmayan ev sahibi ekibin çabası yeterli olmadı ve rakibi 25-23’lük skorla eşitliği yakaladı.

Karar setine taşınan maçın son seti, nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular etkili hücum organizasyonuyla seti 15-10 ve maçı da 3-2 kazandı.

Aldığı 22 sayıyla kaptan Tijana Boskovic karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Aldığı 19 sayıyla Alexa Gray karşılaşmanın kazanılmasında önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular, 8 servis ve 10 blok sayısı elde etti.

Eczacıbaşı Dynavit – Galatasaray Daikin: 3-2

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Eczacıbaşı Dynavit: Naz, Yaprak, Rettke, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Gray, Elif, Aybüke, Beyza.

Galatasaray Daikin: İlkin, Yasemin G., Caratasu, Lazovic, Ayçin, Bongaerts, Eylül (L), Aslıhan, Yasemin Ö.

Setler: 3-2 (15-25, 25-22, 25-16, 23-25, 15-10)

Süre: 120 dakika (22, 29, 22, 28, 19)