Edirne

Kentin sayfiyelik alanlarından Karaağaç Mahallesi yolundaki ormanlık alanda yapımı süren Millet Bahçesi tamamlandığında ziyaretçilerine pek çok imkan sunacak.

Oturma alanları, sosyal donatılar, uzun mesafeli hem orman hem nehir kenarı bisiklet yolları, spor sahaları, kütüphane, otopark, piknik alanları Meriç Nehri'yle entegre planlanan yaklaşık 500 dönüm Millet Bahçesi'ni cazibe merkezi haline getirecek.

Projenin yıl sonunda tamamlanması bekleniyor.

Vali Yunus Sezer ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba yapımı devam eden Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu.

Sezer, incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, hem orman içi alan hem de nehrin iki yakasında düzenlemelerin hızlı şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Meriç Nehri'yle entegre Millet Bahçesi tamamlandığında çok güzel bir alanın Edirneliler ve şehre gelen ziyaretçilerin hizmetine sunulacağını ifade eden Sezer, "Söğütlük Millet Bahçesi tamamlandığında Türkiye'deki ender alanlardan biri olacak." dedi.

Sezer, projenin kente kazandırılması noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, TOKİ Başkanlığına teşekkür etti.

Millet Bahçesi'nin aynı zamanda çok önemli su sporları merkezine de ev sahipliği yapacağının altını çizen Sezer, nehirde Avrupa, Balkan şampiyonalarının düzenleneceği kano ve kürek merkezinin oluşturulacağını kaydetti.

Projenin kısa sürede tamamlanacağına işaret eden Sezer, "Sene sonuna kadar tüm alandaki çalışmalar bitecek ancak iç taraftaki çalışmaların yaz bitmeden tamamlanmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

İl Başkanı İba da Söğütlük'ün Edirneliler için ayrı bir değere sahip olduğunu söyledi.

Meriç Nehri'nin su sporlarına yönelik düzenlenerek halkın hizmetine sunulmasının Edirneliler için çok kıymetli olduğunu ifade eden İba, "Burası Türkiye'de olmayacak kadar güzel bir alan. Her bir yanı ayrı güzel, kısa zamanda tekrar Edirnelilerin kullanımına açacağız." dedi.

İba da desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, TOKİ Başkanlığına, Vali Sezer'e teşekkür etti.