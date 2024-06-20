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Adli tetkiklerin sonuçlanmasının akabinde halihazırda tutuklu olan 43 yaşındaki Yamagami için yargılama takvimi kamuoyuna duyurulacak.

Yamagami'nin avukatlarının, muayene sonucuna itiraz etmediği belirtildi. İlerleyen süreçte zanlı, "olgunlaşma süreci" ve "ev yapımı silahın ölümcüllüğü" açısından tetkik edilecek.

Katil zanlısı Yamagami'nin "suça karışan eylemlerinden cezai olarak sorumlu tutulabilecek zihinsel duruma sahip olduğu" belirlendi.

Resmi Kyodo ajansının savcılık kaynaklarına dayandırdığı habere göre Abe'nin katil zanlısı Yamagami Tetsuya 'nın tabi tutulduğu psikiyatrik muayene sonuçlandı.

Japonya 'da 2012-2020 döneminde başbakanlık yapması dolayısıyla "en uzun süre görev yapan başbakan" olarak anılan Abe Şinzo 'nun Temmuz 2022'de suikasta kurban gitmesinin yankıları sürüyor.

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