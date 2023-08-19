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Güvenlik güçleri, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Irak uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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