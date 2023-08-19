Güvenlik güçleri, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Irak uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Adıyaman'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı Adıyaman'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

AA