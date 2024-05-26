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Başvurusunun kabul edilmesinin ardından hazırlıklara başladığını belirten Sürer, gelecekte subay olarak bandoda görev almak istediğini ifade etti.

10 yaşındaki Doruk Sürer, konserin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, bando ekibinin Edirne'deki konserinde yer almak için başvuru yaptığını söyledi.

Sezer ve Acar, konserin ardından bandoyu tebrik etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar da konseri izledi.

Konserde bazı vatandaşlar dans ederken bazıları ise performansı cep telefonlarıyla kaydetti.

"Memleketim" şarkısını ise bando şefinin batonunu verdiği bir kız çocuğu yönetti.

Bando üyesi askerlerin arasında kırmızı trompetiyle dikkat çeken 10 yaşındaki Doruk Sürer, konser boyunca bandoya enstrümanıyla eşlik etti.

Saraçlar Caddesi'nde sahne alan bando, Yarbay Mevlüt Belyurt şefliğinde marşlar ve türküler seslendirdi.

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