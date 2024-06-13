Haber: Bahar Önen Büke

16 Nisan 1970 'de Bursa 'da dünyaya gelen eğitimci/yazar ailesinin iş nedeniyle Almanya'ya gitmesiyle ortaokul eğitimini Almanya 'da tamamladı. '93 yılında Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Mezun olduğu bölümden Almanca öğretmenliği yapmayı düşünürken kendisini başka bir alanda sınıf öğretmenliği yaparken buldu. "Bu alanda da kendimi buldum, çocukları çok seviyorum " şeklinde ifade eden yazar katıldığı E-twinnig projesinde"Ulusal Kalite Etiketi Ödülü "ile ödüllendirildi. Aynı zamanda Zeka oyunları, yaratıcı drama, geleneksel çocuk oyunları danışman öğretmenidir .P4C (Çocuklar için felsefe ) eğitimi de olan Yeşim Kekeç 29 yıllık öğretmenliğinde " başöğretmen "ünvanını hak kazandı.

Çocuklara olan sevgisi, yılların kendisine kattığı tecrübeyle çocukların nelere güldüğünü,nelerden hoşlandığını çok iyi gözlemleyen yazar "Kekeç" şimdilerde " Ya Şundadır Ya Bunda Deniz Rüyalar Diyarında" adlı kitapla küçük okuyucularıyla buluşuyor.

İlk imza Günü

Yazarın piyasada satışı başlayan "Ya Şundadır Ya Bunda Deniz Rüyalar Diyarında" adlı kitabın ilk imza gününü halen görev yaptığı Bandırma Şehit Mustafa Boz İlkokulu 'nda gerçekleştirdi. Kitap okumanın önemini anlatan şarkıyla ritmik danslar yaparak kitabını hem çocuklara hemde katılım sağlayan velilere eğlenceli bir programla anlatarak ilk imza gününü gerçekleştirdi.

Yeşim Kekeç 'in kaleme aldığı; Çocukların hayal dünyasını harekete geçirip , biraz heyecan, biraz komedi unsurları barındırarak eğlenceli bir okuma sunan "Ya Şundadır Ya Bunda Deniz Rüyalar Diyarında"adlı bu kitabı tüm seçkin kitabevleri satış sitelerinden temin edebilirsiniz.