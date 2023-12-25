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Trafik akışı bir saatlik çalışmanın ardından römorkun yol kenarına çekilmesi ve ayçiçeklerinin temizlenmesiyle normale döndü.

Kaza nedeniyle trafik ekipleri bölgede önlem aldı, ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ahmet Şenoğlu, Edirne Ticaret Borsasında mahsulünü satışa sunmak için sabah saatlerinde Kırklareli merkeze bağlı Kocahıdır köyünden yola çıktı.

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