Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından uygulanan "Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerini Artırma Projesi" kapsamında yüzde 90 hibeli dağıtılan tohumlar toprakla buluşuyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından köse hastalığına karşı dayanıklı ve bölge şartlarına uygun geliştirilen tohumlar, proje kapsamında desteklenen 563 üretici tarafından 17 bin dekarlık alanda ekiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yerli hibrit ayçiçeği tohumu ekimine katıldı.

Avarız köyü üreticilerinden İsmail Özkan'ın ekim mesaisine eşlik eden Bayazıt, tohumların toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Ayçiçeğinin stratejik bir ürün olduğunu aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

"Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerini Artırma Projesi kapsamında geçen ay yüzde 90 hibeli dağıtımını gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli tohumlarımız, çiftçilerimiz tarafından toprakla buluşturulmaya devam ediyor. Projeden yararlanan Avarız köyü çiftçilerinden İsmail Özkan'ın ayçiçeği ekilişine katıldık. Hayırlı ve bereketli olsun."

AA