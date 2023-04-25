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Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın da etkili olması bekleniyor.

BM Deprem Müdahale Saha Koordinatörü Cheatham: 6 Şubat'taki depremlerde en büyük arama kurtarma operasyonu gerçekleşti

BM Deprem Müdahale Saha Koordinatörü Cheatham: 6 Şubat'taki depremlerde en büyük arama kurtarma operasyonu gerçekleşti

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Şiddetli yağışa yakalanan kent sakinleri şemsiyelerle ya da iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak zaman zaman dolu ya dönüştü.

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