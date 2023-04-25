Edirne
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak zaman zaman doluya dönüştü.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Şiddetli yağışa yakalanan kent sakinleri şemsiyelerle ya da iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak korunmaya çalıştı.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
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Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın da etkili olması bekleniyor.