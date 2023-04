Son yıllarda nostalji tutkunlarının sayısı giderek artıyor. Bu, sadece ülkemizde değil; dünyanın pek çok yerinde de görülebiliyor.

Plaklarla başlayan geçmişe özlem tutkusu, bir döneme damgasını vuran kasetlerle yeniden popüler hale geldi.

İngiliz Fonografik Endüstrisi’nin (BPI) yaptırdığı bir araştırmaya göre, geçen yıl kaset satışlarında son 20 yılın en yüksek rakamına ulaşıldığı ortaya çıktı. İngiltere’de 2022’de yaklaşık 195 bin kaset satılırken bu rakam, önceki yıla göre yüzde 5.2’lik bir artışa işaret ediyor.

Örneğin, Arctic Monkeys’in The Car isimli albümü yılın en çok satan kaseti oldu. Harry Styles’ın Harry’s House isimli albümü ise ikinci sırada yer aldı.

Ülkemizde müzik denince akla gelen ilk yer, şüphesiz Unkapanı’dır. Her ne kadar eski cazibesi olmasa da şimdilerde nostalji tutkunlarının uğradığı mekanlardan.

Özellikle 1960’lı yıllardan 2000’lerin başına kadar müzik dinlemek isteyenlerin tercih ettiği kasetlerin satışlarıyla ilgili Türkiye’de benzer bir durum yaşanır mı?

Müzik paylaşımı ve dinlenmesinin dijitale kaydığı şu dönemde Türkiye’de de geleneksel formata dönüş olabilir mi?

Zaman içinde elbette göreceğiz ama herkes gibi bende en çok şunu merak ediyorum. Bugün, yaşayan şarkıcılar arasında hangi ünlü ya da ünlüler kaset çıkarsa, en çok hangi şarkıcı veya şarkıcıların kaseti satar?

Türkiye’de bugüne kadar en çok albüm satan sanatçı, 33 milyon ile İbrahim Tatlıses. İmparator’u 28 milyon ile Orhan Gencebay, 27 milyon ile Ferdi Tayfur, yine 27 milyon ile Sezen Aksu ve 26 milyonla Ahmet Kaya takip ediyor.

Peki, Türk Müzik Tarihi’nde kasetleri milyonlarca satan isimler kimler? Şöyle, zaman tünelinde bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?

İşte tüm zamanların en çok satan ilk 15 albümünün listesi:

1. İbrahim Tatlıses - Mavi Mavi (1985)-3.1 milyon

2. Coşkun Sabah - Aşığım Sana (1990)-2.7 milyon

3. Orhan Gencebay - Dil Yarası (1984)- 2.6 milyon

4. Mahsun Kırmızıgül - Yıkılmadım (1998)-2.6 milyon

5. Tarkan - Ölürüm Sana (1997) -2.6 milyon

6. Sezen Aksu - Gülümse (1991)-2.6 milyon

7. İbrahim Tatlıses - Haydi Söyle (1994)-2.6 milyon

8. Tarkan - Aacayipsin (1994)-2.6 milyon

9. İbrahim Tatlıses - At Gitsin (1998)-2.5 milyon

10. Sezen Aksu - Sen Ağlama (1984)-2.5 milyon

11. İbrahim Tatlıses - Vur Gitsin Beni (1991)-2.5 milyon

12. Emrah - Ayrılamam (1987)-2.3 milyon

13. Muazzez Ersoy - Nostalji 2 (1996)-2.2 milyon

14. Ahmet Kaya - Şarkılarım Dağlara (1994)-2.2 milyon

15. Emrah - Haydi Şimdi-Emrah’93 (1993)-2.2 milyon



Netflix’in üye sayısı arttı



Ülkemizde yayın yapan çok sayıda dijital içerik platformu var. Bunlardan bir tanesi de Netflix.

Son gelen bilgilere göre, ücretli aboneliğe dayalı video akış içeriği sunan Netflix, bu sene üye sayısını artırdı.

2023 yılının ilk çeyrek raporunu açıklayan platform, dünya genelinde üyelerini 1.75 milyon artırarak abonesinin 232.5 milyona çıktığını duyurdu.

2022’nin ilk çeyreğinde 200 bin üye kaybı yaşayan Netflix, ikinci çeyrekte 970 bin üye daha kaybetmişti. Platform, yılın dördüncü çeyreğini ise 230 milyon 75 bin abone ile tamamlamıştı.



Türkiye, en çok kitap okunan ülkeler sıralamasında kaçıncı?

Geçtiğimiz hafta yine dikkatimi çeken bir araştırma daha karşıma çıktı. Bu kez, haberin kaynağı Anadolu Ajansı.

İngiltere merkezli Dünya Kültürü Puan Endeksi’nden derlenen verilere göre, dünyada en çok kitap okunan ülke Hindistan. Onu sırasıyla Tayland ve Çin takip ediyor. Veriler incelenirken insanların haftada okumaya harcadığı zaman esas alınıyor.

Puanlama kapsamına kitapların yanı sıra gazete, dergi ve çevrim içi yazılı içerik gibi her türlü okunabilir materyal dahil ediliyor.

Hindistan’da her kişi, haftada ortalama 10 saat 42 dakika kitap okuyor. İkinci sıradaki Tayland’da kişi başı haftada ortalama kitap okuma süresi 9 saat 24 dakika; üçüncü basamakta bulunan Çin’de ise halk haftada 8 saatini okumaya ayırıyor.

Peki, sıralamada Türkiye’nin konumu ne?

En çok kitap okunan diğer ülkeler sırayla Filipinler (7 saat 36 dakika), Mısır (7 saat 30 dakika), Çekya (7 saat 24 dakika), İsveç (7 saat 6 dakika), Fransa (6 saat 54 dakika), Macaristan (6 saat 48 dakika) ve Suudi Arabistan (6 saat 48 dakika).

Geldik Türkiye’ye. Peki, bizde durum ne? Ülkemiz, haftada ortalama 5 saat 54 dakika kitap okunma süresiyle listede 18. sırasında yer alıyor.

Hızla gelişen teknolojiyle birlikte sesli kitap ve e-kitaplara ilgi artsa da basılı kitaplar, dünya genelinde daha çok tercih ediliyor.

Örneğin, ABD merkezli editörlük şirketi Global English Editing’in verilerine göre, dünyadaki okuyucuların yüzde 66’sı basılı kitap okuyor. Dünyada en çok okunan kitapların başında ise Kur’an-ı Kerim ve İncil geliyor. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mao Zedong’un beyanlarından derlenen “Başkan Mao’dan Seçme Sözler” de en popüler kitaplar listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

Öte yandan Miguel de Cervantes’in “Don Kişot” kitabı ile JK Rowling’in yazdığı “Harry Potter” serisi de dünyada en çok okunan edebiyat eserleri arasında bulunuyor.

Dünyanın en çok okunan diğer kitapları Charles Dickens’ın “İki Şehrin Hikayesi”, JRR Tolkien’in “Yüzüklerin Efendisi” üçlemesi, Antoine de Saint-Exupery’nin “Küçük Prens”, Lewis Carroll’ın “Alice Harikalar Diyarında” ile Agatha Christie’nin “10 Küçük Zenci” eserleri şeklinde sıralanıyor.



Sanat engel tanımıyor



Ses sanatçısı Tacittin Yalçın, 2 yaşında geçirdiği bir trafik kazası sonucu sağ kolunu kaybetti. Yaşadığı feci kaza sonrası hayata küsmedi.

Müziğe olan tutkusuyla hayata sımsıkı sarıldı. Yılmadı, yıkılmadı, hep mücadele etti.

Hayatının dönüm noktalarından birisi, aranjör ve klip yönetmeni Sedat Sakarya ile tanışması oldu. Müzikle olan bağını hiç koparmadı. Şarkı sözleri yazdı, besteledi. Ve sonunda başardı. Yıllar sonra Sedat Sakarya aranjörlüğünde 11 şarkıdan oluşan ilk albümü ‘Tarsusi’yi çıkardı.

Her ne kadar İstanbul’da yaşasa da memleket hasreti hep ağır bastı. İstanbul’dan kalktı, Tarsus’a klip çekmeye gitti. Albüme adını veren ‘Tarsusi’ ve ‘Çukurova Yangın Yeri’ isimli şarkılarını Sedat Sakarya yönetmenliğinde kliplendirdi. Bununla da yetinmedi. Bu kez, albümde yer alan ‘Tantuni’ye klip çekti.

Çoğu şarkısında memleket özlemini dile getirdi. Kendi yöresi Çukurova’nın kültürünü şarkılarla tanıtmaya çalıştı.

Başarıya açtı. Farklı projeler üretmeliydi. Albümün ardından Anneler Günü’ne özel ‘Anneciğim ve ‘Babalar Günü’ içinse ‘Baba’ isimli single çalışmalarını klibiyle birlikte yayınladı.

Son olarak, ‘Adanalı Celal’ isimli single’ını klibiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Edindiğim bilgilere göre, Tacittin Yalçın, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok can kaybının yaşandığı Hatay ile ilgili de Hatay kültürünün gelecek kuşaklara taşınması için yöreye özgü değerleri notalara döktü. Yaşanan büyük felaket sonrası bölgeyi unutmamak ve unutturmamak için Hatay’a özel bir şarkı yaptı. Şarkının ne zaman çıkacağı ise henüz belli değil.



Zeytin Ağacı’nın yeni sezonları ne zaman çekilecek?

Başrollerini Tuba Büyüküstün, Boncuk Yılmaz ve Seda Bakan’ın paylaştığı, kadrosunda Murat Boz, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu, Füsun Demirel, Serkan Altunorak, Umut Kurt gibi isimlerin yer aldığı Netflix dizisi Zeytin Ağacı’nın yeni sezonuyla ilgili önemli gelişmeler var.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın edindiği bilgilere göre, 2. ve 3. sezon onayını alan dizinin başarılı senaristi Nuran Evren Şit, Zeytin Ağacı’nın yeni sezonlarını yazmaya başladı.

Dizi için planlanan takvime göre, Ağustos’ta sete çıkılıp Kasım ayı sonuna doğru çekimlerin bitirilmesi öngörülüyor.

OGM Pictures imzalı dizinin yönetmenliğini yapan Burcu Alptekin, aynı zamanda Cuma akşamlarına damgasını vuran Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını’nın da yönetmeni. Bu durumda Alptekin eğer projeye devam ederse, Yalı Çapkını’nın yeni sezonda yönetmeni kim olacak?

Daha şimdiden merak konusu oldu.