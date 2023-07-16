İSTANBUL- YBY Woods, Türk pop müziğinin yıldızı Edis’i İstanbul’un en büyük sahnesinde ağırladı.

Kemerburgaz Kent Ormanı’nın eşsiz yaz havasında gerçekleşen konserine Benim Ol şarkısıyla çıkan Edis, dansları ve koreografileriyle seyircileri adeta büyüledi. Arıyorum, Martılar, Çok Çok, Dudak gibi hit şarkılarına coşkuyla eşlik edilen Edis, sahneden hayranlarıyla sohbet de etti. Ünlü sanatçı, yüksek enerjisi ve güçlü sesiyle YBY Woods konser alanını dolduran müzikseverlere eğlenceli anlar yaşattı.

Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz konser deneyimleri yaratmaya devam ediyor.

HABER: METE YILMAZ