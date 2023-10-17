Ankara

Yarın Şırnak Spor Salonu'nda saat 13.00'de Rams Global Cizre Belediyespor- Brand Group Alanya Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak 2023-2024 sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 11 farklı şehirden 14 takım mücadele edecek.

Ankara üç takımla ilk sırada yer alırken, İstanbul'dan iki, Bursa, İzmir, Antalya, Ordu, Balıkesir, Hatay, Kayseri, Bitlis ve Şırnak'tan ise ligde birer takım var.

Tarihler ve statü

Erkeklerde de normal sezonun ilk yarısı 24 Aralık'ta sona erecek, sezonun ikinci yarısı 6 Ocak 2023'te başlayıp 30 Mart'ta tamamlanacak.

Lig etaplarını ilk 4 sırada bitirecek takımlar sezonun 1, 2, 3 ve 4. sıralarının belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip de sezonun 5, 6, 7 ve 8. sıralarının belirleneceği play-off 2. etapta mücadele verecek.

Lig etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar 1. lige düşecek.

Ziraat Bankkart, son üç yılda arka arkaya şampiyon oldu

Ziraat Bankkart, 2022-2023 sezonu play-off final serisinde Halkbank'ı 3-2 yenerek arka arkaya üçüncü kez şampiyon oldu.

Halkbank'ı 2021-2022 sezonu play-off final serisinde de 3-0 yenerek ikinci kez şampiyon olan Ziraat Bankkart, 2020-2021 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek ilk kez bu mutluluğu yaşamıştı.

42 yıl önce kurulan başkent ekibi, şampiyonluk kupasını üç kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

1996'da ligden çekilen Eczacıbaşı en fazla şampiyonluğu elinde bulunduruyor

Ligde geride kalan 53 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kezle Eczacıbaşı oldu.

1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak, rekor kırdı.

En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.

Halkbank, 5 sezondur şampiyon olamıyor

Efeler Ligi'nde Halkbank, 9 şampiyonlukla Eczacıbaşı'nın arkasından ikinci sırada bulunuyor.

Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Beş sezondur kupayı müzesine götüremeyen Halkbank, son iki play-off final serisinde Ziraat Bankkart'a yenilerek şampiyonluğu kaçırmıştı.

Bu sonuçlarla başantrenör Taner Atik ile yollarını ayıran başkent temsilcisi, kendilerini en son şampiyon yapan Sırp başantrenör Slobodan Kovac'ı takımın başına getirdi.

Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluğu var

Fenerbahçe ligde, 5 kez kupayı müzesine götürdü.

İlk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012'de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda da şampiyonluğa ulaştı.

Ligde Arkas Spor dört, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer şampiyonluk elde etti.

Galatasaray, 34 yıldır şampiyon olamıyor

Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 34 yıldır şampiyon olamıyor.

Lig'de ilk sezonu olan 1970-1971'de şampiyon olan sarı-kırmızılılar, 1986-1987, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste 3 kez lig kupasını kaldırdı.