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Mesire alanının yanı sıra odun deposunun da sular altında kaldığı havzada, Efteni Gölü girişindeki mesire alanları zarar gördü, su üzerinde bulunan seyir terası devrilerek kullanılamaz hale geldi.

Gölyaka ilçesinde Efteni Gölü havzası ile İstanbul'a içme suyu sağlanan Melen Çayı'nın doğduğu bölgedeki su se viyesi sağanakla artarak, tarım bölgelerine taştı.

Kentte önceki gün ve dün etkisini gösteren kuvvetli yağışla metrekareye yaklaşık 260 kilogram yağışın düştüğü bölgede yaşanan su taşkınları yerleşim birimlerini ve tarım arazilerine zarar verdi.

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