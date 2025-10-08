MUĞLA (AA) - Muğla ile Aydın sınırlarında yer alan ve 'Latmos' olarak bilinen 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Beş Parmak Dağları'nın gölgesindeki Bafa, doğal güzelliği, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla uluslararası öneme sahip sulak alanlar arasında yer alıyor.

Havzasında 261 kuş, 22 sürüngen ve 19 memeli türe de ev sahipliği yapan göl, aralarında flamingoların da bulunduğu nesli tehlike altında olan birçok kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor.

Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü olan Bafa'da, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle sular 40 metre civarında çekildi.

Bafa'da, artış gösteren su yosunu nedeniyle çevreye ağır bir koku yayıldı. Gölün belli kısımlarında yaşanan kirlilik nedeniyle bazı kayık ve tekneler su yosunlarının içinde kaldı.

İç kısımlarında halen flamingo ve diğer kuş türlerinin beslendiği görülen Bafa Gölü'nün tekrar eski günlerine dönmesini bekleyen bölge sakinleri kuraklıktan endişe ediyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, AA muhabirine, Bafa Gölü'nün son yıllarda yoğun kirlilik tehditleriyle mücadele ettiğini söyledi.

Kuraklık ve beraberinde bölgedeki sanayi tesislerinden gelen kirleticilerin göl içerisinde kirlilik konsantrasyonunun artmasına neden olduğunu belirten Özçelik, şöyle konuştu:

'Özellikle Kapıkırı bölgesinde kabuklu deniz canlılarının kıyıya vurduğunu gözleyebiliyoruz. Bu canlılar göl habitatının korunması için oldukça önemli. Göl suyunun filitrasyonunu gerçekleştirerek gölün rahat bir nefes almasını sağlıyorlar. Bu canlıların ölmesi özellikle göl içerisindeki oksijen konsantrasyon düşüklüğüne ve göle giren kirletici miktarındaki artışların fazla olduğuna işaret ediyor.'

Tarım ve Orman Bakanlığının 8 gölde 'Acil Eylem Planı' başlattığını hatırlatan Özçelik, Bafa'nın de bu göllerden biri olduğuna dikkati çekti.

Özçelik, hazırlanan eylem planı çerçevesinde göle giren kirleticilerin denetim altına alınacağını ve su miktarının kontrol edileceğini vurgulayarak, Bafa'nın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Muhabir: Durmuş Genç