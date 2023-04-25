İSTANBUL- Türkiye’nin güncel sanat galerileri ve sanatçıları, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla “Sanat ile Eğitime Destek” adlı bir dayanışma projesi başlattı. Salt’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve resim, heykel, enstalasyon, video gibi farklı üretimleri içeren sergi, 13-16 Nisan tarihlerinde Salt Galata’da ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. “Sanat ile Eğitime Destek” projesi kapsamında eğitim dostu sanatçılar tarafından hazırlanarak sergilenen eser seçkisinin tüm geliri, ülke genelindeki tüm etkinlik noktalarında 28 yıldır 3 milyondan fazla çocuğa 100 bine yakın gönüllüsüyle nitelikli eğitim desteği sunan Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlanacak.

HABER: ERCAN AYDIN