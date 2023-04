İSTANBUL- Akmerkez, çok özel markaların kurduğu stantlar ile alışveriş severleri Tasarım Pazarı’nda bir araya getiriyor. 25 Nisan günü Akmerkez'de başlayacak olan etkinlikte sevilen butiklerin ve yerel üreticilerin özel tasarım ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunularak harika bir alışveriş deneyimi yaşatacak.

Takıdan çantaya, aksesuardan giyime birçok kategorideki ürünün yer alacağı Tasarım Pazarı’nda, en beğenilen tasarım takılarıyla Lamia Feris; sezonun trend gümüş takılarıyla Burcu Bor; en özel en tekstile ürünleriyle Amour De Lin; tasarım şalvar ve tulumlarıyla Pijamare; şık ve renkli ürünleriyle SE Design; en güzel doğal taş ve konsept takılarıyla Official Mie; sezonun sevilen takılarıyla Jude Jewelery; tasarım porselen ve sofra ürünleriyle Kumdan Atelier; canvas çantalarıyla İz Bag; el yapımı özel takılarıyla Lulu Design; doğal taş ve tasarım takılarıyla By Hande Dayal; birbirinde özel tasarım kıyafetleriyle Jana Design; vejetaryen ve doğal ürünleriyle The Pantry; moda toka çeşitleriyle Touch By Aishe ve evinizin ruhunu yansıtan dekorasyon objeleri ile Caff Home Design yer alacak.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL