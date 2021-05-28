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40 Akademik personel alınacak

Trakya Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Mayıs 2021 Cuma 16:19
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40 Akademik personel alınacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Trakya Üniversitesi 'nin ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşullar ile nitelikleri taşıyan adayların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Alım yapılacak kadro unvanları ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Trakya üniversitesiYeni ÇağrıAkademik Personelöğretim üyesi
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