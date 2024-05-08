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TFF'nin sitesinde yer alan mesajda "Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) bugün yapılan Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Oğuz Tongsir ve yönetim kurulunu tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TSYD Levent Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda Oğuz Tongsir 499 oy alırken, diğer aday İsmail Er ise 196 oy aldı.

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