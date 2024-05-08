TSYD Levent Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda Oğuz Tongsir 499 oy alırken, diğer aday İsmail Er ise 196 oy aldı.
TFF'den tebrik mesajı
TSYD'nin seçimli genel kurulunun sonuçlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin sitesinde yer alan mesajda "Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) bugün yapılan Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Oğuz Tongsir ve yönetim kurulunu tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA