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İtalyan ekibi, karşılaşmanın 85. dakikasında Lucas Beltran'ın penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk maçı 3-2 kazanan Fiorentina, turnuvada üst üste ikinci kez finale çıkma başarısını gösterdi.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelenin 20. dakikasında Vanaken ile gol bulan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, ilk maçı 3-2 kazanan İtalyan ekibi Fiorentina , Belçika'nın Club Brugge takımına konuk oldu.

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