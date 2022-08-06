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Bakanlıktan 'kayıt parası' şikayetlerine soruşturma

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 2022- 2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik gelen şikayetler üzerine 65 inceleme-soruşturma başlattı.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:59
Bakanlıktan 'kayıt parası' şikayetlerine soruşturma

Alınan bilgiye göre Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu bağış ve kayıt parasına ilişkin velilerden gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçti. Şikayetleri değerlendiren Bakanlık müfettişleri, 65 şikayet konusuna yönelik inceleme-soruşturma başlattı. Tamamlanan bazı soruşturmalar sonucunda sorumlular hakkında görevinden alınma, uyarı, kınama gibi disiplin cezaları teklifleri getirildiği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Haziran'da 2022- 2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul yöneticileri ile yaptığı toplantıda Türkiye’deki tüm okulların eksikliklerini gidermek için gerekli bütçenin genel müdürlüklere aktarıldığını belirtmiş ve velilerden kayıt parası istenmemesi için çağrıda bulunmuştu. Bakan Özer, bu süreçleri hassasiyetle takip ettiklerini belirterek, zorunlu kayıt parası konusunda tolerans göstermeyeceklerini ifade etmişti.

Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez Orta Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı liselerde olduğu gibi Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı anaokulu, ilkokul ve ortaokullara da doğrudan bütçe göndermeye başlamış, böylece okul yöneticilerinin bütçelerini kendilerinin planlamalarına imkan sağlamıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBOkulöğrenciKayıtKayıt Parası
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