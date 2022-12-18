İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan öğretmenlerin lisansüstü eğitimlerine destek 

İSTANBUL

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu çerçevesinde, öğretmenlerin lisansüstü çalışmalarına destek vermek için İstanbul genelinde üniversitelerle yapılan iş birliklerinin devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa arasında 'Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Yönelik İş birliği Protokolü' imzalandı.

Protokol İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın tarafından imzalandı.

"ÖĞRETMENİN SÜREKLİ GELİŞİMİ, OKULA VE ÇOCUĞA DOĞRUDAN YANSIYOR"

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile yapılan iş birliğinin önemli bir atılım olduğunu söyleyerek, üniversite yönetimine teşekkür etti. Okul öncesi eğitime erişimin artırılması, okullar arası imkan farklılıklarının azaltılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin çok yönlü olarak desteklenmesi noktasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncü çalışmalar yaptığına dikkat çeken Yazıcı, "Bu önemli atılımlar bir yılı aşkın bir süre içerisinde eğitimin bütün bileşenlerine büyük bir ivme kazandırdı. Yaşanan dönüşüm niceliği arttırdığı gibi, niteliği de arttırarak eğitim sisteminin kalite odaklı büyümesine de vesile oldu" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün temel eğitim okullarına bütçe göndermesiyle, okul müdürlerinin eğitim öğretim yılına daha nitelikli hazırlık yaparak girme imkanı bulduklarını belirten Yazıcı, her okula ihtiyacı oranında gönderilen bütçenin, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için yapılan en büyük girişimlerden biri olduğunu vurguladı.

Yazıcı, üniversitelerle imzalanan iş birliği protokollerine ilişkin de şunları söyledi: "Sayın Bakanımızın öncülüğünde, öğretmenlerin çok boyutlu gelişimine dair çalışmalara biz de iş birliklerimizi arttırarak katkı sunmaya devam ediyoruz. Meslektaşlarımız, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte lisansüstü çalışmalara daha fazla ağırlık vermeye başladı. Bu hususu çok önemsiyoruz. Çünkü öğretmenin sürekli gelişimi okula ve çocuğa doğrudan yansıyor. Çocuğa yansıyan her şey geleceğimize yatırım demektir."

"DOKTORALI ÖĞRETMENLER ÜNİVERSİTEDE DERS VEREBİLECEK VE TEZ DANIŞMANI OLABİLECEK"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapmaktan memnuniyet duyduklarını ve bu çalışmaları artırmak istediklerini dile getiren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın da, gerçekleşen protokolün öğretmenlerin lisansüstü çalışmalarına yeni imkanlar sunacağını ifade etti. YÖK kanununda yeni yapılan bir değişikliğe de değinen Aydın, şunları söyledi: "YÖK kanununa temmuz ayında eklenen maddeyle doktora eğitimini tamamlamış öğretmenler, artık üniversitelerimizde ders verebilecek ve tez danışmanı olabilecek. Bu yeni bir gelişme. Bunun müjdesini de burada vermiş olalım."