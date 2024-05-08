Ankara

HÜ Diş Hekimliği Fakültesi önünde aralarında akademisyen ve öğrencilerin bulunduğu grup, ellerinde İsrail aleyhinde dövizlerle toplandı.

Burada grup adına konuşan öğrenci Burak Ertaş, Filistin'de yaklaşık 7 aydır katliam yaşandığını vurgulayarak, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı devletlerin bu soykırımı değişik şekillerde desteklediğini söyledi.

Batılı ülkelerin başkentlerinde her hafta çok geniş katılımlı protestolar düzenlendiğini anımsatan Ertaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son zamanlarda Columbia Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitede Filistin halkını destekleyen, siyonist soykırımı lanetleyen protestolar dünya kamuoyunun gündemine oturmuş bulunmaktadır.

Öğrenciler Gazze'ye ve onun direnişçi halkına destek vermek amacıyla düzenledikleri protestolarda okudukları üniversitelerin siyonist rejimle olan tüm bağlarını koparmalarını ve bu kanlı soykırımda katillerle bir durmamalarını talep ediyorlar."

Konuşmaların ardından grup, yaklaşık bir saat sürecek oturma eylemine başladı.