Ankara

İrem Ertüzün ve babası Hilmi Ertüzün, enduro motosikletleriyle beraber yarışma hikayelerini anlattı.

Başkentte yarış atmosferinin güzel olduğunu ve çok sayıda kadın sporcuyla yarışmaktan keyif aldığını belirten İrem, "19 yaşındayım, pandemi döneminde bu spora başladım. Daha çok kadın yarışmacının katılmasını istiyorum. Parkur da çok güzel hazırlanmış, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ankara'da ilk defa yarıştım, çok güzel bir yarış geçirdim. Birçok kadın arkadaşımla yarışmak ve ara etaplarda beraber sürüş yapmaktan çok keyif alıyorum." diye konuştu.

Bilecik etabında da birinci olduğunu vurgulayan İrem, "Umarım sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırım. Herkesin hedefi şampiyon olmak ama en önemlisi sağlıklı bir şekilde, güzel ve eğlenceli bir yarış geçirmek." dedi.

Yaklaşık 4 yıldır yaptığı bu sporda önemli bir aşama katettiğini ifade eden İrem Ertüzün, "Arkadaşlarım da çok destek oluyor, yarışmamdan mutlu oluyorlar. Kadınlar açısından da artık bu spor biliniyor ve yapılıyor, herkes gönülden destekliyor. İzlemeye de çok fazla seyirci geliyor. Babamla beraber Sarıyer Motosiklet Kulübüne üyeyiz. Orada beraber antrenman yapıyoruz, aynı kulüpte babamla vakit geçirmeyi seviyorum. Kulüp olarak da diğer sporcularımızla gayet iyi yarışlar çıkartıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Annesinin yarışlarını izlerken çok duygulandığını belirten İrem, "Annem her zaman en büyük destekçilerimden biri." ifadesini kullandı.

Hilmi Ertüzün: "Sevdiğimiz bir sporu yapıyoruz"

Hilmi Ertüzün, kovid-19 salgını döneminde arkadaşlarıyla enduro motosikleti eğitimi almaya başladığını anlatarak, "Daha önce de amatör olarak yapıyordum. Kızımla beraber doğada hem güzel vakit geçiriyoruz hem de sevdiğimiz bir sporu yapıyoruz. Zamanla birbirimizi geliştirdik. Şimdi de birlikte yarışlara katılıyoruz." diye konuştu.

Sarıyer Motosiklet Kulübünün sporcuları olduklarını vurgulayan Hilmi Ertüzün, "Orada hocalarımızdan eğitim alarak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Kızımla birlikte yarışmak müthiş. Kızımla bu atmosferi birlikte yaşamak çok güzel. Yarışlarda çok keyifli vakit geçiriyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Hilmi Ertüzün, kızının elde ettiği başarıların kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kızımla gurur duyuyorum. Eğlendiği müddetçe ben keyif alıyorum. Her sporun riskleri var, ona göre önlemlerimizi alıyoruz. Zaten eğitimleri de bunun için alıyor. Kendi tekniklerimizi geliştirerek, mümkün olduğunca kendimizi koruyarak zorlukları birer birer aşıyoruz. Kızım ilk etapta Bilecik'te de birinci oldu. Bundan sonra Sakarya etabı yapılacak. Oraya da beraber katılmayı planlıyoruz. Benim tek çocuğum, her yarışmada birinci olmasını diliyorum."