ANKARA (AA) - Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (2021-2023) ile İlgili 2021/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalarla, trafik kazalarında can kayıplarının en aza indirilmesi öngörülüyor.

AA muhabirinin derlediği EGM verilerine göre, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planları doğrultusunda 350 ihtisas grup toplantısı, 26 ihtisas grup sorumluları toplantısı olmak üzere 376 farklı toplantı yaptı. Bununla beraber, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme Kurulu'nda İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcılarının dönemsel başkanlığında 12 kez toplandı.

Personel ve ekip sayısı arttırıldı, eğitimlere ağırlık verildi

'Sıfır can kaybı' parolasıyla çalışmalarını yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü, 2023'ten bu yana trafik bölgelerinde görevli personeli sayısını yüzde 15,8 ve trafik ekip sayısını ise yüzde 8,3 oranında artırdı.

Bunun yanı sıra sürücü, yolcu, yaya ve çocuklarda trafik konusunda bilinç oluşturmak amacıyla 21 farklı kampanya düzenleyen emniyet, illerde ve çeşitli kurumlarda yapılan etkinliklerde 34 bin 260 kişiye emniyet kemeri simülasyon aracıyla eğitim verdi. Bu eğitimlerin 7 bin 576'sı bu yılın ilk 9 ayında gerçekleştirildi.

2023'ten bu yana 207 milyon 353 bin 46 araç ve sürücüsü kontrol edildi

Polis sorumluluk bölgelerinde 2023'te 3 milyon 45 bin 10 motosiklet ve sürücüsü kontrol edilirken, bu rakam 2024'te 6 milyon 754 bin 402'ye yükseldi. Bu yılın ilk 9 ayında ise 9 milyon 352 bin 104 motosiklet ve sürücüsüne kontrol uygulandı. Diğer denetimlerde denetlenen araç ve sürücü sayısı 2023'te 48 milyon 71 bin 875 iken, 2024'te 76 milyon 618 bin 689'a yükseldi. Bu senenin ilk 9 ayında ise 72 milyon 862 bin 607 araç ve sürücüsü denetlendi.

'Trafik kazalarında can kayıplarının ve ciddi yaralanmaların 2030'a kadar yüzde 50 oranında azaltılması, 2050'ye kadar sıfırlanması' hedefiyle çalışan emniyet güçleri, 2023'ten bu yılın ilk 9 aylık sürecine kadar toplam 207 milyon 353 bin 46 araç ve sürücüsü denetledi.

Ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 37,3'ü hız kaynaklı

Emniyet verilerine göre, son 5 yılda gerçekleşen ölümlü ve yaralanmalı kazalarda sürücü hataları ön planı çıktı. Araç sürücülerin yüzde 37,3'ü araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uyduramamaktan, yüzde 15,5'i geçiş önceliğinden, yüzde 10,6'sı şerit değiştirme hatasından, yüzde 9'u arkadan çarpmaktan, yüzde 8'i dönüş kurallarına uymamaktan, yüzde 4'ü manevra hatasından, yüzde 15,6'sı ise diğer kusurlardan hatalı bulundu.

Son 5 yıllık dönemde emniyet sorumluluk bölgesinde uygulanan trafik cezalarının yüzde 41,4'lük kısmını hız limitini aşan sürücüler oluşturdu. Cezaların yüzde 14,4'ü ise park ve duraklama yasağını çiğneyen sürücülere yazıldı. Sürücülerin yüzde 11'i ise trafik işaret ve işaretçilerine uymadığı için ceza aldı.

Sürücülerin yüzde 4,5'i muayene eksikliğinden, yüzde 4,1'i cep telefonu kullanmaktan, yüzde 4,1'i emniyet kemeri takmamaktan, yüzde 2,9'u kask kullanmamaktan, yüzde 1,6'sı ehliyetsiz araç kullanmaktan, yüzde 1,2'si sigortasız araç kullanmaktan ceza alırken, yüzde 14,8'i ise diğer durumlardan kusurlu bulundu.

Bu yılın ilk 8 ayında 4 milyon 530 bin 131 yol kullanıcısına eğitim verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, aralarında otomobil, otobüs, kamyon, çekici, traktör, biçerdöver, minibüs, tanker, kamyonet, okul servisi, motosiklet ve motorlu bisiklet ve yayaların bulunduğu yol kullanıcılarına yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında 1 milyon 95 bin 539 kişiye eğitim verilirken, bu rakam 2023'te 2 milyon 806 bin 441'e, 2024'te 3 milyon 900 bin 55'e çıkarıldı. Bu yılın ilk 8 ayında ise 4 milyon 530 bin 131 yol kullanıcısına eğitim verildi.

Son yıllarda elektrikli skuter kullanımının artmasıyla 2024'ten bu yana 23 bin 75 elektrikli skuter kullanıcısı eğitime tabi tutuldu. Son 5 yılda eğitim verilen yol kullanıcısı sayısı ise 6 milyon 560 bin 159 olarak kayıtlara geçti.

Bununla birlikte 'Çocuklar İçin Trafik Eğitimi ve Trafik Dedektifleri', 'Çocuk Trafik Eğitim Parkları', 'Okul Geçit Görevlilerinin Eğitimi' ve 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' gibi projelerle 12 milyon 607 bin 271 bin çocuğa trafik eğitimi aşılandı. Yetişkin ve yayalara yönelik gerçekleştirilen 5 farklı projeyle de 7 milyon 25 bin 122 kişiye eğitim verildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, trafik güvenliğini güçlendirecek yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve kazalarda yaşanan can kayıplarının en aza indirilmesi, yaya ve araç güvenliğinin artırılması hedefleniyor.









Muhabir: Emrullah Cesur