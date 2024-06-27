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Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Varol'un cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Şevval Varol'un (17) hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ehliyetsiz sürücü B.A. (17) idaresindeki 22 SA 116 plakalı otomobil ile E.K. (51) yönetimindeki 39 LC 006 plakalı traktör , Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında çarpıştı.

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