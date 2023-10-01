Haber: Damla Oya Erman

Bu ayın ürünleri, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitaminler ve mineralleri sağlayabilir ve genel sağlığınıza katkıda bulunabilir. İşte Ekim ayında yenmesi tavsiye edilen bazı sebze ve meyveler ve sağlığınıza olan olumlu etkileri:

Kış Kabağı (Kabak): Ekim ayında kış kabağı sezonu başlar. Kış kabağı, yüksek miktarda A vitamini, lif ve potasyum içerir. Ayrıca antioksidanlarla doludur ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olabilir. Kış kabağından yapılan çorbalar, püreler ve fırın yemekleri sıcak ve besleyici bir seçenektir.



Pancar: Pancar, Ekim ayında taze ve lezzetli olur. Yüksek miktarda lif, folik asit ve demir içerir. Aynı zamanda kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilecek nitratlar içerir. Pancarı salatalarda, çorbada veya doğrudan tüketebilirsiniz.



Elma: Elma meyvesi Ekim ayında bol miktarda bulunur ve lif, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. Düşük kalorili bir atıştırmalık olarak tercih edilebilir ve sindirimi destekleyebilir.



Lahana: Lahana, Ekim ayında hasat edilebilen bir sebzedir. C vitamini, K vitamini ve lif içeriği yüksektir. Ayrıca bağışıklık sistemini destekler ve sindirim sağlığını iyileştirebilir.



İncir: İncirler Ekim ayında olgunlaşır ve lif, potasyum ve B vitaminleri açısından zengindir. Sindirim sistemini düzenlemeye ve enerji seviyelerini artırmaya yardımcı olabilirler.



Bu sebzeleri ve meyveleri Ekim ayında beslenme düzeninize dahil ederek, mevsimsel olarak taze ve besleyici yiyeceklerle dolu bir diyet oluşturabilirsiniz. Ancak herhangi bir sağlık durumunuz varsa veya özel bir diyet gereksiniminiz varsa, bir sağlık profesyoneliyle konuşmak her zaman en iyisi olacaktır.