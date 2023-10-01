Bakan Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, İçişleri Bakanlığı önünde gazetecilere açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde alçak, hain terör saldırısı girişiminde bulunulduğunu belirten Yerlikaya, "Şükürler olsun kahraman polisimizin cevvaliyeti, kararlılığı, sezgisiyle onlar araçtan iner inmez onlara silahla mukavemette bulunmuş, bu esnada teröristlerden biri zaten canlı bomba düzeneği var, kendini patlatmış, diğeri kendini patlatmaya fırsat bulamadan başından vurulmuş, etkisiz hale getirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Ankaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, saldırıya karşılık veren polisleri kutladı.

Bakan Yerlikaya, "Erkan'ımı, Alim Reis'imi ve buradaki arkadaşlarını, alınlarından öpüyorum. İbni Sina Hastanemizde birazdan onları ziyaret edeceğim. Başhekimimizle, rektörümüzle devamlı görüştüm. Gerek Erkan'ım gerek Alim Reis'imiz Allah'a şükürler olsun tedavileri devam ediyor ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." diye konuştu.

Ali Yerlikaya, diğer emniyet görevlileriyle de görüştüğünü, her birini tebrik ettiğini aktardı.

"Detaylara ulaşalım, zaman içerisinde paylaşacağız"

Göreve geldikleri ilk günden bu yana başta hain terör örgütü olmak üzere terör örgütleriyle, zehir tacirleriyle, organize suç çeteleriyle amansız şekilde gece gündüz demeden kararlılıkla mücadele etmeyi sürdürdüklerini belirten Yerlikaya, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hükümetimiz, 21 yıldan beri 'son terörist etkisiz hale getirilinceye dek, durmak yok, azimle, kararlılıkla devam edilecektir' duruşu... Çünkü biz artık Türkiye Yüzyılı'nın terörün en ufak bir olumsuz etkisinin olmadığı bir yüzyıl olması için gayret gösteriyoruz. Aziz milletimizin hayır dualarıyla hükümetimizin, devletimizin kararlılığıyla da başaracağımıza hiç kimsenin ama hiç kimsenin şüphesi olmasın. Arkadaşlarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Ankara İl Emniyet Müdürümüz, bütün dairelerimiz bu olayın olay yerinden başlangıç yerine varıncaya kadar tüm detaylarıyla inceleme başlattılar, çalışıyorlar. Adalet Bakanımız biliyorsunuz açıklama yaptı, konuyla ilgili adli soruşturma da başlatıldı. Detaylara ulaşalım, zaman içerisinde bunları aziz milletimizle sizler aracılığıyla paylaşacağız."

Hastanede tedavi sürecinde olan polislere acil şifa, emniyet teşkilatına ve emniyet personelinin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, "Pek çok telefon geldi. Sayın genel başkanlar aradı. Her biri geçmiş olsun dileklerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanı'mız anbean takip ediyor, anından itibaren sürekli kendisine bilgi, zatıaline bilgiler arz ettik, talimatlarını aldık." dedi.

Aziz millete, kendilerine dua eden, yanlarında yer alan ve terörü lanetleyenlere minnettar olduklarını ifade eden Yerlikaya, "Göreceksiniz, devletimizin, hükümetimizin ve aziz milletimizin kararlılığıyla hem terör örgütlerinin hem suç çetelerinin, zehir tacirlerinin, hepsinin bizim gücümüz, dirayetimiz, kararlılığımız üstesinden gelecektir." diye konuştu.

Yayın yasağına uyanlara teşekkür

Bakan Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e de teşekkürlerini ileterek, şöyle devam etti:

"Bu saldırı girişimi olduğu andan itibaren yayın yasağı alındı. Sizler bu kurala uydunuz, teşekkür ediyorum. Ama sosyal medya hesaplarından -onun da kaynağını bulmakta azimliyiz, göreceksiniz bulacağız- acımızın olduğu bu noktada bu görüntüleri paylaşanlarla ilgili gerekli soruşturmayı da başlatmış bulunuyoruz. Sosyal medya hesaplarında bu görüntüyü paylaşanları uyarıyorum, lütfen bu görüntüleri silsinler ve bizim acımızı paylaşsınlar ve bizim birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin yanında olduklarını göstersinler."

AA