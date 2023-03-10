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Bakan Nebati: Ekonomimiz bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen 2022'de yüzde 5,6’lık güçlü büyüme performansı sergileyen Türkiye ekonomisinin ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdüğünü bildirdi.

10 Mart 2023 Cuma 14:41
Bakan Nebati: Ekonomimiz bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdü

Ankara

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ocak ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi ile İşgücü İstatistikleri verilerini değerlendirdi.

Küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen 2022'de yüzde 5,6’lık güçlü büyüme performansı sergileyen ekonominin ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdüğünü vurgulayan Nebati, ocakta sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 4,5 arttığına, bir önceki aya göre 354 bin kişi ilave istihdam artışı sağlandığına dikkati çekti.

Nebati, böylece toplam istihdamın 31,8 milyon kişi ile rekor seviyeye ulaştığını ve işsizlik oranının yüzde 9,7’ye gerilediğini belirterek, "Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden geldik. Dinamik ve üretken ekonomimizin yanı sıra sahip olduğumuz güçlü kamu maliyesi ile yaşadığımız büyük deprem felaketinin yol açtığı ekonomik kayıpları en kısa zamanda telafi edecek kararlılığa sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin NebatiKüresel Ekonomi
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