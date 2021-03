Bakan Pekcan: AB ile iş birliği büyük fayda sağlayacaktır

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle AB Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkileri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması, A.TR Dolaşım Belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve gümrüklerde iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.



Pekcan, aday ülke ve Gümrük Birliği ortağı olarak Türkiye'nin AB ile ilişkilerine büyük önem verdiğini vurgulayarak, her fırsatta Türkiye'nin stratejik ve nihai hedefinin tam üyelik olduğunun altını çizdiklerini söyledi. Dünyanın son yıllarda ticaret savaşları, artan korumacılık ve buna bağlı ekonomik belirsizlikler gibi önemli sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirten Pekcan, koronavirüs pandemisinin de dünyayı ekonomik ve sosyal zorluklarla karşı karşıya bıraktığını kaydetti. Bu süreçte Türkiye ile AB arasında daha fazla entegrasyon ve iş birliğinin hem ekonomiler hem de işletmeler için olumlu etkileri olacağını belirten Pekcan, Türkiye'nin küresel ve bölgesel tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi için sunduğu fırsatların altını çizdi.



'AB ZİRVESİNDEN NETİCİ BEKLİYORUZ'



Gümrük Birliği sayesinde Türkiye ile AB arasında derin ekonomik ve ticari bağlar sağlandığını hatırlatan Pekcan, anlaşmanın bugüne kadar her iki tarafın da ekonomik çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi. Ancak tüm faydalarına rağmen, günümüz şartlarında çeyrek asırlık Gümrük Birliği'nin her iki tarafın beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığına dikkat çeken Pekcan, şöyle dedi:



"Sistemik ve spesifik yapısal sorunların yanı sıra, mevcut Gümrük Birliği Anlaşması, her geçen gün önem kazanan hizmetler ve e-ticaret gibi alanları kapsamıyor. Bu bakımdan Gümrük Birliği, taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gerçek potansiyelini ve ortaklık anlaşmamızın ortaya koyduğu vizyonu yansıtmakta yetersiz kalıyor. AB üyeliği, Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ediyor. Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir gündem oluşturulması için önemli bir fırsat mevcut. Bu kapsamda 25-26 Mart tarihindeki AB Zirvesinden somut çalışmaların önünü açacak bir netice bekliyoruz. Türkiye ile AB arasında pozitif bir gündem oluştururken, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi kilit maddelerden biri olacak."



'AB İLE İŞ BİRLİĞİ BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAKTIR'



Pandeminin ve Brexit'in getirdiği koşulların ardından güncelleme sürecinin daha da önemli hale geldiğinin altını çizen Pekcan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Avrupa'daki iş çevrelerinden de çok güçlü bir destek gördüklerini kaydetti. Bakan Pekcan, "Türkiye ile AB arasında daha fazla ekonomik iş birliği, her iki tarafa da büyük fayda sağlayacaktır" dedi.



Türkiye'nin, Avrupa Yeşil Mutabakatına ilişkin gelişmeleri de yakından takip ettiğini işaret eden Pekcan, "Gümrük Birliği ortakları olarak, Avrupa Yeşil Mutabakatının korumacı politikalara yol açmaması ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında malların serbest dolaşımını engellememesi için birlikte çalışmalıyız. Bu süreçte Türkiye'nin yeşil dönüşümü için AB üye ülkeleri için oluşturulan finansman kaynaklarına erişimi kritik öneme haizdir" diye konuştu.



'GÜMRÜKLERDE DİJİTALLEŞME VE İŞ BİRLİĞİ ARTIRILMALI'



Taraflar arasındaki ticaretin kolaylaştırılmasından her iki tarafın da ekonomik operatörlerinin kazançlar sağlayacağını belirten Pekcan, bu kapsamda AB ile Türkiye arasında Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması imzalanmasının ve A-TR dolaşım belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesinin önemine işaret etti. Pekcan, gümrük işlemlerinin AB ile uyumlu ve dijital ortamda gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye-Bulgaristan ve Türkiye-Yunanistan sınır kapılarında sorunlar ve araçların bekleme sürelerinin azaltılmasına yönelik talepleri de aktaran Pekcan, gümrük geçişlerindeki sorunların çözülmesi, dijitalleşme ve iş birliğinin artırılmasının Türkiye ile AB arasındaki ticaretin hızlı ve sorunsuz akışı için çok önemli olduğunu söyledi.



AB Ekonomi Komiseri Gentiloni de, Bakan Pekcan ile 25-26 Mart AB zirvesi öncesinde çok zamanlı ve önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Gümrük Birliği kapsamında AB'ye ileri bir entegrasyon sağlamış Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerin önemli olduğunu kaydetti.