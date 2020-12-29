Balıkesir’e 30 milyon liralık biyogaz yatırımı

İSTANBUL - Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen teknik üniversiteleri ve kuruluşları ile AR-GE çalışmaları yürüterek doğal kaynak israfının önüne geçmek için faaliyetlerini sürdüren yerli enerji şirketi Renesco, Balıkesir Karesi ilçesinde tanınmış Kula, Çetin, Özkul ve Karakuş aileleri ile biyogaz yatırımı yaptığını açıkladı. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Karesi’nin Yaylabayır Mahallesi’nde günlük 30 MW hedefiyle elektrik üretimine başlayacak tesis yıllık 10.900 MW elektrik üretecek ve 5 bin hanenin elektrik tüketimi bu tesisten sağlanacak. Ayrıca yıllık 15 bin ton organomineral gübre, Balıkesirli çiftçinin kullanımına sunulacak.



DENEME ÜRETİMLERİ BAŞLADI

Yatırım detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Renesco CEO’su Başar Beyazoğlu, “Tesis gaz üretimi denemelerine ekim ayında başladı. 1 Ocak 2021 itibarıyla da ürettiği elektriği satmaya başlayacak. Biyogaz üretim bölümü için yapılan yatırımın büyüklüğü ise yaklaşık 30 milyon Türk lirası. İlerleyen süreçte tesisin yanına, biyogaz üretiminden arta kalan maddelerden gübre elde edilmesi için ayrı bir üretim alanı kuracağız. Çünkü birincil hedefimiz, atık olarak tanımlanan milli değerimiz gübreyi geri dönüştürüp elektrik ve organik gübre olarak ekonomiye ve çevreye geri kazandırmak” dedi.



“YATIRIMLAR SADECE TÜRKİYE’DE DEĞİL YURT DIŞINDA DA DEVAM EDECEK”

Sektörlerin devamlılığının ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında enerji tedarik zincirinin kilit rol oynadığına da dikkat geçen Beyazoğlu, “Bu nedenle enerji verimliliğini ve kaynakların etkin kullanımını daima ön planda tutmak gerekir. Renesco olarak yaptığımız Ar-Ge ve artan yatırımlarımızla her bir atığı bir enerji değeri olarak görüyoruz. Yapılacak yatırımlarla kurulması planlanan tesislerimiz sayesinde biyogazdan elektrik üretimi ve gübre üretimi yapılarak yüksek mali değere sahip son ürünlerin piyasaya sunulmasını amaçlıyoruz. Doğal kaynak israfının önüne geçerken de küresel ekonomideki enerji yatırımlarının sürdürülebilirliğini sağlayarak hem dünyada hem de ülkemizde enerjinin geleceğini sağlam temellere dayandırma gayesi taşıyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sadece ülkemizde değil, yurt dışında da yatırımlar yapacağız” ifadelerini kullandı.