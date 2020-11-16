ANKARA - Ticaret Bakanı Pekcan, 'Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyeti' programına video konferansla katıldı. Programda Bakan Pekcan'ın yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan İsmail Gülle ve Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç da yer aldı. Pekcan, koronavirüsün küresel ekonomiyi etkilemeye devam ettiğini, pek çok diğer ülke ile birlikte Türkiye'nin de ikinci dalgayı yaşadığını belirtti. Pekcan, "Bir taraftan da hayat devam etmek zorunda, hepimizin refahı için ülkemizin gelişim ve kalkınması için üretim ve ihracat devam etmek zorunda" dedi.

'SANAL HEYETLER TÜRK İHRACATÇISININ KABİLİYETİNİ GÖSTERMEKTE'

Şimdiye kadar genel ve sektörel nitelikli olarak toplam 44 ülkeye yönelik 34 farklı sanal heyet organizasyonu yapıldığını hatırlatan Bakan Pekcan, "Bu programlarda, 600 firmamızın 1600 yabancı firma ile buluştuğunu ve 5 bin 300'ün üzerinde ikili iş görüşmesi yaptığını görüyoruz. Heyetlere ilave olarak 6 adet sanal fuarımızın da toplamda 50 binin üzerinde ziyaretçi ile tamamlandığını; ayrıca ifade etmek isterim. Sanal heyetler bir bakıma bizlere Türk ihracatçısının esnekliğini, dinamizmini, zorluk ve belirsizlikler karşısındaki çözümleme kabiliyetini göstermektedir. Gelecek dönemlerde de yeni normalimizin bir parçası olarak; sanal tanıtım faaliyetlerimize hep birlikte devam edebileceğimizi öngörüyoruz. Ürünlerimizle her zaman ve her koşulda dünyanın her pazarında olmayı hak ediyoruz. Üretimimize, ihracat potansiyellerimize ve rekabet gücümüze güveniyoruz. Farklı pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki ihracat portföyümüzü derinleştirme mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

'ENDONEZYA’YA ÇOK DAHA FAZLA İHRACAT YAPABİLİRİZ'

Bakan Pekcan, G20 ülkesi olan Endonezya'nın, dünyanın en kalabalık 4'üncü ülkesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Böylesine büyük bir pazara 300 milyon doların da altında bir ihracat yaptığımızı görüyoruz. Endonezya’ya karşı yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ticaret açığımız var. Bu tabloyu değiştirmemiz gerektiğini değerlendiriyor; ticaretimizi çok daha yüksek bir seviyeye çıkarabileceğimize; dış ticaret dengesini de lehimize doğru düzeltebileceğimize inanıyorum. Bizler resmi düzeyde, diplomatik ve hukuki manada Endonezya ile olan ikili ticaret altyapımızı güçlendirirken; sizlerin de Endonezya ile ilgili pazar stratejilerinizi geliştirmenizi bekliyoruz. El ele vererek istediğimiz sonuçları alacağımızı; coğrafi uzaklığa rağmen Endonezya’ya çok daha fazla ihracat yapabileceğimizi değerlendiriyorum."