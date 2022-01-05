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Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 2'nci toplantısı yapıldı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanan Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 2'nci toplantısında, enflasyon ile mücadele kapsamında tüm kurumların iş birliğinin en üst seviyede devam ettirilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği belirtildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Ocak 2022 Çarşamba 09:47
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Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 2'nci toplantısı yapıldı

Fiyat İstikrarı Komitesi 2'nci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığında yapılan toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı. Bakan Nebati, toplantı sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Fiyat İstikrarı Komitesi 2'nci toplantımızı gerçekleştirdik. Enflasyon ile mücadele kapsamında atılacak adımları konuştuk" dedi.

'TEDBİRLER BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ AÇISI İLE ELE ALINMIŞTIR'

Enflasyon gelişmelerinin ele alındığı belirtilen toplantıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2021 yılında fiyatlar üzerinde maliyet yönlü baskıların belirleyici olduğu, tüketici fiyatlarında tüm ana gruplara yayılan artışların gerçekleştiği ve bu durumda kur geçişkenliğinin etkili olduğu değerlendirilmiştir. Toplantıda kurumlarımız tarafından gündeme getirilen ve 2022 yılında enflasyonla mücadele sürecini destekleyecek tedbirler bütüncül bir bakış açısı ile ele alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

'ENFLASYONLA MÜCADELE KAPSAMINDA GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİR'

Toplantıda alınan kararlarla ilgili ise şu ifadelere yer verildi:

"Komite tarafından; arz güvenliğinin devamını sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına, tarımsal ürünlerde girdi maliyetlerini azaltmak için kullanılan mekanizmalarda güncellemelerin yapılmasına, arz talep dengesi ile uyuşmayan fiyat hareketlerinin yakından izlenmesine, enflasyon ile mücadele kapsamında tüm kurumların iş birliğinin en üst seviyede devam ettirilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fiyat İstikrarı KomitesiNureddin Nebati
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