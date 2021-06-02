“Otomotiv sektörünün Almanca bilen çalışana ihtiyacı var”

Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojileri Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Talip Yılmaz, Türkiye’deki otomotiv sektörünün büyüklüğüne ve bu sektördeki eğitimli çalışan ihtiyacına dikkat çekerek Almanca eğitim sunan Otomotiv Teknolojileri Bölümü’ne ilişkin bilgi verdi.

Çin’in son yıllarda tüm dünyada ürettiği otomotivin, birçok ülkenin toplam üretiminden fazla olduğunu belirten Talip Yılmaz, Türkiye’nin ise dünya sıralamasında 15’inci olduğunu anımsattı. Türkiye’nin gelecekte ilk 10 içine gireceğini ifade eden Yılmaz, “Türkiye’deki otomotiv sektörü, 15 yıldır ihracat şampiyonu. Yılda 1,5 milyon adet üretim yapılıyor. Bunun 1 milyon adedi ihraç ediliyor ve otomotiv sektörünün toplam ihracatı 30 milyar doların üzerinde. Bu sektör 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. Böyle büyük bir sanayi kolunun, muhakkak eğitimli çalışanlara ihtiyacı var” diye konuştu.

“ALMAN OTOMOTİV DEVLERİ TÜRKİYE’DE ÜRETİM YAPIYOR”

Türkiye’de 13 büyük otomotiv firmasının bulunduğunu anımsatan Talip Yılmaz, Alman otomotiv devlerinin de içinde bulunduğu otomotiv şirketlerinin Türkiye’de üretim yaptığını, irili ufaklı tamamı Alman ya da Türk-Alman ortaklı 8 bine yakın şirketin bulunduğunu kaydetti. Yılmaz, Türkiye’deki Alman ağırlıklı otomotiv sektörünün yanı sıra Almanya’nın da Türkiye’nin yetiştirdiği elemanlara ihtiyaç duyması nedeniyle Almanca eğitim veren Meslek Yüksekokulu’nun ilk kez Yeditepe Üniversitesi bünyesinde açıldığını vurguladı.

Günümüzden 6 bin yıl önce döner tabla ile hızlı ve simetrik kap-kacak üretilmeye başladığını ve bu döner tablanın tekerin bulunuşu olarak kabul edildiğini ifade eden Yılmaz, “O günden bugüne değişmeyen tek şey var. Motorlu, benzinli, dizel, hibrit, elektrikli, sürücüsüz olmuş hiç fark etmez, hareketin olduğu her yerde otomotiv teknolojisi vardır ve olacaktır da. Otomotiv teknolojisine olan ihtiyaç artarak devam edecektir. Bu nedenle otomotiv teknolojisi eğitimi ihtiyacı her zaman devam edecektir. Bu bölümü Almanca okumak büyük avantajdır” dedi.

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK ALMANCA EĞİTİM VEREN OTOMOTİV PROGRAMI

Talip Yılmaz, Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Otomotiv Teknolojileri Bölümü’nün eğitim sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Türkiye’nin ilk ve tek Almanca eğitim veren otomotiv programıyız. Öğrencilerimiz ilk yıl Almanca hazırlık okuyorlar. Hazırlıkta başarılı olan öğrencilerimiz Otomotiv Teknolojileri programında üç dönem (1,5 yıl) teorik ve uygulamalı öğrenim alıyorlar. Programımızın son dönemi olan dördüncü döneminde şartları sağlayan öğrencilerimize Almanya’da ya da Türkiye’deki iş yerlerinde uygulamalı öğrenim imkânı sağlıyoruz. Öğrencilerin İşyeri Uygulaması eğitimlerini yurt dışında yapabilmeleri için başta yeterli Almanca bilgisine sahip olmaları gerekiyor. Üniversitelerin istediği şartları sağlayan öğrencilerimiz Türkiye’de veya Almanya’da öğrenimlerine devam edebilirler, mühendislik bölümlerine dikey geçiş yapabilirler. Öğrencilerimizin bilgi ve görgülerini artıracak Erasmus Öğrenci hareketliliği programına katılmalarını da teşvik ediyoruz. Bu yıl Meslek Yüksekokulumuzdan Erasmus’u kazanan altı öğrencimizden üçü Otomotiv Teknolojileri Programın’dan. Öğrencilerimize diğer programlarda, çift anadal yapma imkânı da sağlıyoruz.”

Bu programda okuyanların otomotiv firmalarının her kademesinde çalışabileceğini anımsatan Yılmaz,

“Mezunlarımız servis ve satış organizasyonlarının yanı sıra fabrikaların Ar-Ge, üretim, planlama, satış, satın alma, kalite, bakım-onarım, arıza teşhis ve doğrudan üretim bölümlerinde çalışabilirler. Şirketler işe alımda tecrübeli eleman arıyor. Bu programda okuyanlar, son dönem Almanya’da veya Türkiye’de uygulamalı eğitim aldıkları için daha mezun olmadan tecrübe kazanmış oluyor. Öğrenci tecrübe kazanırken işveren de öğrenciyi tanıyor” ifadelerini kullandı.