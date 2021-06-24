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Turquality etki analiz raporu yayınlandı

Turquality’deki firmaların kilogram başına ihracatı 12,19 dolara çıktı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Haziran 2021 Perşembe 10:33
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Turquality etki analiz raporu yayınlandı

HABER: DİNÇER KARACALAR
 

Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality’nin etki analiz raporu Haziran 2021 tarihinde yayınlandı. Turquality kapsamına giren 63 firmada yapılan araştırmada, ihracat artışından, yönetim iş modelinin gelişmesine kadar birçok konu başlığı analiz edildi.

Araştırmaya katılan firmaların etki analizi sonuçlarına göre; Turquality kapsamından önce kilogram başına ihracat 6,91 dolar iken, Turquality kapsamına girdikten sonra kilogram başına ihracatın 12,19 dolara çıktığı açıklandı. Diğer başlıklara bakıldığında; Turquality-marka programı kapsamına giren firmalar, ihracat yaptıkları ülke sayısını %78,6 artırdı. Katılımcı firmaların %64,3’ü programa katıldıktan sonra yurtdışı mağaza, showroom, depo vb. birim sayısının arttığını belirtti. İhracat cirosunda artış olduğunu belirten firmaların oranı %76,2 oldu. Katılımcıların %86’sına göre Turquality, hem teşvik programı, hem yönetim iş modeli olarak görülerek, işlerinin sistematize edilmesini sağladı.

Turquality’nin hedefi, Türkiye’yi marka yapmak ve ihracatı artırmak

Turquality’nin önemi ve işletmelere sağladığı katkılar hakkında bilgiler veren Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Turquality, Türk markalarını stratejik, foksiyonel ve operasyonel olarak, global pazarlardaki rakiplerinin seviyesine ulaştıran bir destek ve iş modelidir. Bir dünya markası olmayı hedefleyen firmaların, pazarlamadan siparişe, siparişten üretime, üretimden satışa, satıştan satış sonrası hizmete kadar uçtan uca bütün süreçleri kapsayan Turquality, yönetsel bilgi birikiminin artışını sağlar. Önemli hedefi, Türkiye’yi ve Türk şirketlerini globalde marka yapmak ve Türkiye’nin ihracat girdisini artırmaktır” dedi.

Turquality giren firmalar, “İyi ki Turquality var” diyor

Turquality kapsamına giren firmaların “İyi ki Turquality var” dediğini anlatan Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, konuşmasına şöyle devam etti:

“Farkında olalım ya da olmayalım, yaşamımız vaat ile güven etrafında dönüyor. Kısaca, Turquality konusunu anladığımız zaman, iş yaşamının onsuz imkansız olacağını, iş- yaşam kalitesinin ona nasıl bağlı olduğunu ve markalaşma örneklerinin her yönden nasıl başarıya ulaştığını görüyoruz. İş insanları Turquality sayesinde, markalaşmanın ve kaliteli iş yaşamının nasıl gerçekleştiğini gördüklerinde “İyi ki Turquality var” diye anlatıyorlar” diye konuştu.

HİZMET SEKTÖRÜ TURQUALITY DESTEKLERİ

DESTEK TÜRÜ

LİMİTİ

Hizmet ve marka tescili ve korunması

Limitsiz/yıl (5+5 yıl)

Kalite, hijyen, çevre, pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık gideri

Limitsiz//yıl (5+5 yıl)

İstihdam (mühendis, tercüman, doktor vd)

5 kişi/yıl (5+5 yıl)

Reklam, tanıtım, ve pazarlama harcamaları

Limitsi/yıl (5+5 yıl)

Yurt dışı açılan birimlere ilişkin kira (azami 50 birim için)

Limitsiz/yıl (5+5 yıl)

Yurt dışı açılan birimlere ilişkin kurulum, dekorasyon teknik donanım gideri

200.000 USD/Kira desteği alan birimler için) /yıl

(5+5 yıl)

Ofis, depo, showroom kira

Limitsiz/yıl (5+5 yıl)

Ofis, depo showroom dekorasyon ve konsept mimari giderler

200.000 USD / birim başına/yıl (5+5 yıl)

Franchise kira (konaklama tesisi) azami 100 birim için

200.000 USD/yıl (5+5 yıl)

Franchise kurulum, dekorasyon, teknik donanım harcamaları. Azami 100 birim için

100.000 USD/yıl (5+5 yıl)

Pazar araştırması ve raporları

Limitsiz/yıl (5+5 yıl)

Danışmanlık ve yazılım

600.000 USD/yıl (5 yıl)

ÜRÜN SEKTÖRÜ TURQUALITY DESTEKLERİ

DESTEK TÜRÜ

LİMİTİ- TL

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescili, yenileme ve koruma

Limitsiz/yıl (5+ yıl)

Tanıtım harcamaları

Limitsiz/yıl (5+ yıl)

Mağaza kira

Limitsiz (Aynı anda 50 mağaza) /yıl (5+ yıl)

Mağaza temel kurulum, dekorasyon, konsept mimari giderleri

1.515.000 TL (Kira desteği alan mağazalar için)/yıl

(5+ yıl)

Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon, raf, dekorasyonlu köşe kira

Limitsiz/yıl (5+ yıl)

Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon, raf, dekorasyonlu köşe, temel kurulum dekorasyon, konsept mimari giderleri

1.515.000 TL /yıl (5+ yıl)

Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test, klinik test

3.793.000 TL /yıl (5+ yıl)

Franchise, dekorasyon, kurulum, konsept mimari giderleri

757.000 TL (Aynı anda 100 mağaza) /yıl (5+ yıl)

Franchise kira

1.515.000 TL (Aynı anda 100 mağaza) /yıl (5+ yıl)

Yönetim Danışmanlık ve Yazılım

3.793.000 TL /yıl (5+ yıl)

İstihdam

Limitsiz (Aynı anda 10 kişi)/yıl (5 yıl)

Pazar araştırma çalışmaları ve raporları

Limitsiz /yıl (5+ yıl)

Fuar

Limitsiz /yıl (5+ yıl)

Depolama Hizmetleri

Limitsiz /yıl (5+ yıl)

Anahtar Kelimeler:
Turquality Etki Analiz Raporu Yayınlandı
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