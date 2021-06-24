Turquality etki analiz raporu yayınlandı

HABER: DİNÇER KARACALAR



Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality’nin etki analiz raporu Haziran 2021 tarihinde yayınlandı. Turquality kapsamına giren 63 firmada yapılan araştırmada, ihracat artışından, yönetim iş modelinin gelişmesine kadar birçok konu başlığı analiz edildi.

Araştırmaya katılan firmaların etki analizi sonuçlarına göre; Turquality kapsamından önce kilogram başına ihracat 6,91 dolar iken, Turquality kapsamına girdikten sonra kilogram başına ihracatın 12,19 dolara çıktığı açıklandı. Diğer başlıklara bakıldığında; Turquality-marka programı kapsamına giren firmalar, ihracat yaptıkları ülke sayısını %78,6 artırdı. Katılımcı firmaların %64,3’ü programa katıldıktan sonra yurtdışı mağaza, showroom, depo vb. birim sayısının arttığını belirtti. İhracat cirosunda artış olduğunu belirten firmaların oranı %76,2 oldu. Katılımcıların %86’sına göre Turquality, hem teşvik programı, hem yönetim iş modeli olarak görülerek, işlerinin sistematize edilmesini sağladı.

Turquality’nin hedefi, Türkiye’yi marka yapmak ve ihracatı artırmak

Turquality’nin önemi ve işletmelere sağladığı katkılar hakkında bilgiler veren Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Turquality, Türk markalarını stratejik, foksiyonel ve operasyonel olarak, global pazarlardaki rakiplerinin seviyesine ulaştıran bir destek ve iş modelidir. Bir dünya markası olmayı hedefleyen firmaların, pazarlamadan siparişe, siparişten üretime, üretimden satışa, satıştan satış sonrası hizmete kadar uçtan uca bütün süreçleri kapsayan Turquality, yönetsel bilgi birikiminin artışını sağlar. Önemli hedefi, Türkiye’yi ve Türk şirketlerini globalde marka yapmak ve Türkiye’nin ihracat girdisini artırmaktır” dedi.

Turquality giren firmalar, “İyi ki Turquality var” diyor

Turquality kapsamına giren firmaların “İyi ki Turquality var” dediğini anlatan Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, konuşmasına şöyle devam etti:

“Farkında olalım ya da olmayalım, yaşamımız vaat ile güven etrafında dönüyor. Kısaca, Turquality konusunu anladığımız zaman, iş yaşamının onsuz imkansız olacağını, iş- yaşam kalitesinin ona nasıl bağlı olduğunu ve markalaşma örneklerinin her yönden nasıl başarıya ulaştığını görüyoruz. İş insanları Turquality sayesinde, markalaşmanın ve kaliteli iş yaşamının nasıl gerçekleştiğini gördüklerinde “İyi ki Turquality var” diye anlatıyorlar” diye konuştu.