Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 artarak 116,8, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 azalarak 88 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 yükselerek 112,3 oldu.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 103,4'e geriledi.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Tüketici güven endeksi de aralıkta aylık bazda yüzde 2,6 artışla 77,4'e çıktı.

Buna göre, endeks kasımda 95,3 iken aralıkta yüzde 1,1 artarak 96,4 oldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.