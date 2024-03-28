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Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösteriyor.

Buna göre, şubatta 99 olan endeks martta yüzde 1 artışla 100 oldu.

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