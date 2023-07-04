Hemen hemen yayınlandığı her gün neredeyse Total’de ve AB’de reytinglerde zirvede yer alan MasterChef, hem izleyenlerine keyifli anlar yaşattı hem de kanalının yüzünü güldürdü.

Türk filmlerinin ağırlıkta olduğu bayram haftası ekranında yerli yapımların hatırı sayılır bir izlenme oranına ulaşmaları da dikkatimi çeken noktalardandı. Zaman zaman yabancı filmler de zirveyi zorladı ama MasterChef gibi izlenirliliği fazla olan bir program karşısında işleri pek de kolay olmadı.

Dizilerle ilgili de yeni gelişmeler var. Show TV’nin günlük dizisi Yeşil Vadinin Kızı, Pazartesi’nden itibaren hafta içi her gün 16.15’te ekrana gelmeye başladı.

FOX TV’nin yeni dizisi Yaz Şarkısı da 9 Temmuz Pazar akşamı izleyici ile buluşacak. Yabani (FOX), Üvey Hayat (kanalı belli değil) ve Kirli Sepeti (FOX) de önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bir sürpriz gelişme de Veda Mektubu ile ilgili yaşandı. 20. bölümde final yapması beklenen dizinin 24. bölüme kadar uzatılmasına karar verildi.

Bu arada Tozluyaka dizisi İspanya’da; Destan da Pakistan’da yayınlanmaya başladı.



‘Mutluyuz’ filmi geliyor



Son zamanlarda yaptığı başarılı işlerle adından sıkça söz ettiren oyuncu, senarist ve yönetmen İbrahim Büyükak’ın yeni projesi belli oldu.

İbrahim Büyükak, yazıp yöneteceği ve aynı zamanda da başrolünde oynayacağı yeni filmi ‘Mutluyuz’ ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Filmin diğer başrol oyuncusu da son dönemde kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan komedyen Yasemin Sakallıoğlu oldu.

25 Film’in yapımcılığını üstleneceği filmde ayrıca şarkıcı İrem Derici sürprizi de yaşanacak. ‘Mutluyuz’ filminin 29 Aralık 2023 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.



Sana Demedim mi?



Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Metin Işık, ‘Sana Demedim mi?’ isimli yeni şarkısını Garip Plakçılık etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı.

Söz ve müziği Metin Işık’a ait şarkıya Tekin Sayan’ın yönetmen koltuğuna oturduğu bir de klip çekildi. Şarkının klibi, Müzik Bank’ın YouTube kanalında müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Hem şarkının sözlerini hem de müziğin ritmini beğendim. Bir yerlerden yakalıyor insanı. Bir de şarkı dilime dolandı. Şu aralar sürekli dinliyorum.

Arabesk müziğe ilgi duyanların severek ve beğenerek dinleyeceğini umduğum şarkının dinleyeni bol olsun.



Dream TV, yayın hayatına yeniden başladı



Ağustos 2020’de yayın hayatına son veren Demirören Medya bünyesindeki Türkiye’nin sevilen müzik kanalı Dream TV, müzik dünyasına yeniden ‘Merhaba’ dedi.

15 Mart 2003’te ‘Hayalini İzle’ sloganıyla yayın hayatına başlayan ve kısa sürede müzik kanalları arasında farkını ortaya koyan Dream TV, 1 Temmuz’da yayınlarına yeniden başladı. D Smart 111. Frekans ve D Smart GO’dan izlenebilecek olan kanal, dünya listelerinin en iyi ve tüm zamanların unutulmaz kliplerini izleyici ile buluşturacak.

Festivallerden konserlere, en iyi videolardan en güzel anlara, müziğe dair her şeyin takip edileceği Dream TV, yıldızlarla yapılan özel röportajları ile de yine çok konuşulacağa benziyor.

Müzik Kanalları ve Radyolar Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu, Dream TV'nin yeniden yayın hayatına başlamasının müzik dünyası için sevindirici bir haber olduğunu söyleyerek “Dream TV, 20 sene önce doğmuştu. Gençlerin vazgeçilmezi olan Dream TV ile bir dönem büyüdü. 3 yıl sonra yeniden yayına geçerek gençlerin hayallerine eşlik etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.



Kanal D Haber Gün Arası, Fulya Öztürk’e emanet



Bugüne kadar yaptığı ses getiren haberler ile dikkat çeken başarılı gazeteci Fulya Öztürk, bunda sonra ‘Kanal D Haber Gün Arası’ ile ekranlarda olacak.

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan son dakika gelişmeleri, siyaset ve ekonomi haberleri, gündem belirleyen özel haberler ve canlı bağlantılar, Fulya Öztürk’ün sunumu ile hafta içi her gün saat 12.00’de izleyici ile buluşacak.

Fulya Öztürk, gündemin önemli notlarını ve sıcak gelişmelerini artık ‘Kanal D Haber Gün Arası’nda aktaracak.

3 Temmuz Pazartesi günü ilk kez yeni programı ‘Kanal D Haber Gün Arası’ ile izleyici karşısına çıkan Fulya Öztürk’e yeni yolculuğunda başarılar diliyorum.



Gökçe Kırgız Taner’in ‘Melankoli’si

Gökçe Kırgız Taner, yeni şarkısı Melankoli’yi DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri Sezgi Erciyas’a, müziği Esad Fidan’a ait şarkının düzenlemesini Osman Çetin yaptı. Yönetmen koltuğuna Ecem Gündoğdu’nun oturduğu şarkının klibi, NetD Müzik’in YouTube kanalında yayınlandı.

Tam bir yaz şarkısı olan Melankoli’nin hem şarkı sözleri hem de müziği, dinlerken insanı yormuyor. Şarkının klibi, eğlenceli olduğu kadar çok da hoş olmuş. Yaza damgası vuracağa benzeyen şarkıyı açıkçası, ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.