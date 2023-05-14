İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, oyunu eşi Dr. Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte kullandı. Yaşı tutmadığı için oy kullanamayan Semih İmamoğlu da anne-babası ve ağabeyine eşlik etti. Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kurulan 2224 numaralı sandıkta oy kullanan İmamoğlu ailesi, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Oyunu kullanan İmamoğlu, seçimde görevli personele başarılar diledi. Gazetecilerin görüntü alması için eşi ve oğlunu bekleyen İmamoğlu, oyunu sandığa, “Allah utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun” sözleriyle attı. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu’nun, “Güzel günlerimizin başlangıcı olsun” sözlerine, “İnşallah” şeklinde karşılık verdi.

“ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ VE ONLARDAN ÇOK ŞEY BEKLEYEN ANNELER İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Vatandaşların yoğun ilgisi altında oy kullandığı okulun bahçesine inen İmamoğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. “Oyumuzu kullandık. Memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olsun” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“2023 yılında, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ve ikinci yüzyılın başlangıç yılında, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Özellikle çocuklarımız için, özellikle gençlerimiz için ve onlardan çok şey bekleyen ve onlar için hayatlarını adayan özellikle anneler için hayırlı uğurlu olsun. Memleketimizin huzura, barışa, kardeşliğe, birbirine güzel bakmaya, iyi bakmaya, insanların birbirini anlamaya, dinlemeye çok ihtiyacı var. En çok buna ihtiyaç var. Bunu başarabileceğimiz, birbirimize asla ve asla ön yargılarla bakmayacağımız, gerçekten ön yargısız, insan olduğumuz için, vatandaş olduğumuz için, komşu olduğumuz için, hemşehri olduğumuz için, birbirimizi anladığımız, sevdiğimiz bir toplum olmamız lazım. Bunu başarmamız lazım. Bu seçim, bence en çok bu işe yarayacak. Bu seçimin sonuçlarının, güçlü bir demokrasiyi yurdumuza getirmesini, milletimizin artık siyasetin kutuplaştırıcı dilinden uzaklaştığı, siyasetin milletine hizmet aracı olması noktasındaki gerçeklikle buluştuğu bir seçim olmasını diliyorum. Çok şey dileyebilirim. Kalbimde ve içimde çok şey var, ama bu bir seçim günü.”

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

“Özellikle, sandıkta görev alan herkese minnet duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün emniyet güçlerimizden sandıktaki memurlara, ilçe seçim kurullarından il seçim kurullarına, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden başkanına, bütün yetkililerin milletimizin namusu olan oyuna sonuna kadar sahip çıkacağına inanıyorum. Hiçbir zeval gelmeden, hiçbir sıkıntı gelmeden, kimsenin kimseye kötü söz söylemeden, sandıklara atılan her oyun tek tek ahlaklı bir şekilde sayılıp, sonuca kavuştuğu ve sonucun demokratik bir biçimde karşılandığı bir gün, bir akşam diliyorum. Bir an önce işimize koyulup milletimizi, memleketimizi, devletimizi ayağa kaldırmayı umut ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Her şey çok güzel olacak.”

“SEÇİM SÜRECİNİ ANKARA’DA İZLEYECEĞİZ”

“Anneler günü kutlu olsun. Sabah -kızımız yanımızda yok- üç evladımla birlikte Dilek'in Anneler Günü'nü kutladık. Birazdan annemin yanına gidip, onun da Anneler Günü'nü kutlayacağım. Sonra birkaç kontrolümüzü yapacağız sandığın güvenliğiyle ilgili. Sonra da Ankara'ya geçip, inşallah 13. Cumhurbaşkanımızın yanında, birlikte seçim sürecini izleyeceğiz. Günümüzü böyle geçireceğiz. Tekrar herkese başarılar.”

HABER: SELÇUK BULUT