Haber: Mert Osman Erman

Jose Adolfo Macias, "Fito" olarak bilinen, Ekvador'un öldürülen başkan adayına, Fernando Villavicencio'ya ölüm tehditleri göndermekle suçlanıyor.

Yolsuzluk karşıtı kampanyacı, çarşamba günü bir kampanya mitingini terk ederken başına üç kurşunla vuruldu.

Cinayetinden önce Villavicencio, Fito tarafından tehdit edildiğini söyledi.

"Los Choneros [çete] hakkında konuşmaya devam edersem, beni kıracaklar," dedi.

Onun ölümü, büyük ölçüde uyuşturucu çeteleri, kartel savaşları ve yolsuzluğun yıllardır komşularının birçoğunu harap ettiği bir ulke olan Ekvador'un büyük ölçüde kaçındığı bir milleti şok etti. Ancak suç son yıllarda Kolombiyalı ve Meksikalı uyuşturucu kartellerinin büyümesiyle arttı.

Cumartesi günü, Construye partisi, başkan adayı Fernando Villavicencio'nun yerine Andrea Gonzalez'ı aday gösterdi.

Gonzalez'ın kariyeri çoğunlukla çevre sorunlarına odaklanmıştır ve parti, onun Villavicencio'nun "mirasını garanti edeceğini" söyledi.

Bu arada, Villavicencio'nun dul eşi Veronica Sarauz, kocasının ölümünden devleti sorumlu tuttuğunu ve eşinin yerine seçime katılmak üzere aday olarak adlandırılan Gonzalez'dan memnun olmadığını söyledi.

Villavicencio'nun kampanyası yolsuzluk ve uyuşturuculara odaklandı. Ekvadorlu hükümet yetkilileri ile organize suç arasındaki bağlantıları iddia eden tek adaylardan biriydi.

Cinayetinden bir gün önce, eski başkan Rafael Correa'nın yönetimi sırasında müzakere edilen petrol sözleşmelerindeki iddia edilen düzensizlikler hakkında Savcılık Ofisi'ne şikayette bulundu ve bu da ülkeye 9 milyar dolar mâl oldu.

Cinayetle bağlantılı olarak altı Kolombiyalı gözaltına alındı, yedincisi bir çatışmada öldürüldü. Yetkililer, tetikçilerin kimin tarafından kiralandığını ve ödendiğini söylemedi.

Çete lideri Fito, 2011'den bu yana Guayaquil'deki Hapishane 8'de tutuluyordu ve güvenlik güçlerinin paylaştığı videolar onu iç çamaşırlarıyla kelepçeli halde başka bir tesise taşırken gösteriyor.

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Fito'nun La Roca'ya taşındığını söyledi, bu, aynı kompleksin bir parçası olan 150 kişilik en üst düzey güvenlikli bir hapishanedir.