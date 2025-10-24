İSTANBUL (AA) - Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emel Torun, havaların soğuması ve çocukların okullarda daha fazla zaman geçirmesiyle son bir ayda el, ayak ve ağız hastalığı vakalarında belirgin artış yaşandığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Emel Torun, el, ayak ve ağız hastalığının genellikle 10 yaş altındaki çocuklarda görüldüğünü ancak nadir olarak yetişkinlerin de hastalığa yakalanabildiğini aktardı.

Prof. Dr. Torun, ateş, boğaz ağrısı, ağız içinde ağrılı ve su toplayan yaralarla el ve ayaklarda döküntülerin en sık görülen bulgular arasında yer aldığını anlatarak, 'Hastalık çoğu çocukta hafif seyreder. Semptomlar genellikle 7 ila 10 gün içinde kendiliğinden kaybolur ancak bulaş riski yüksek olduğu için dikkatli olunmalı. Virüs, okul ve kreşler gibi toplu ortamlarda kolayca yayılıyor.' ifadelerini kullandı.

Enfeksiyonun enfekte bir kişinin hapşırması, öksürmesi veya konuşması sırasında ortaya çıkan damlacık ve dışkı yoluyla yayıldığını vurgulayan Torun, çocuklara el yıkama alışkanlığının sık sık hatırlatılması gerektiğine işaret etti.

Torun, el, ayak ve ağız hastalığının kuluçka süresinin yaklaşık üç gün olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'Hastalığın yayılmasını önlemenin en etkili yolu hijyendir. Çocukların elleri sık sık yıkanmalı, yaraları temiz tutulmalı. Oyuncaklar ve sık temas edilen yüzeyler düzenli olarak temizlenip dezenfekte edilmelidir. Hastalık sürecinde ağız içinde yaralar gelişebileceği için beslenme isteği azalabilir ve sıvı kaybı yaşanabilir. Virüsün daha hızlı atılması ve iyileşmenin desteklenmesi için çocukların bol sıvı tüketmesine özen gösterilmeli.'