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Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı, kaçan 1 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Ağır yaralanan Ercan Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Diğer yaralı Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın bıçaklı satır lı kavga ya dönüşmesi üzerine Ercan Y. ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (AA) - Alınan bilgiye göre, Kalekent Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı.

Konya'da 10 bin kişi kapasiteli Karatay Aşevi açıldı

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