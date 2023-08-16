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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

Henüz hükmün belirlenemeyen 23 T 0586 plakalı ticari taksi, Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi'nde seyir halindeyken önce yayaya, ardından aydınlatma direğine çarptırıldı. Kazada, sürücü ve çarpmanın elektrik direğine çarpan yayadan Feride Ç. yaralandı.

Elazığ 'da meydana gelen trafik kazasında ticari bir taksi , önce bir yayaya çarptı, ardından elektrik direğine çarpıp durabildi. Olay sonucunda 2 kişi yaralandı.

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