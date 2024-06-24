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Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde M.B. henüz belirlenemeyen nedenle bir lokantada yemek yiyen F.K.D, Kürşat Orhan ve M.Y'ye tabancayla ateş açmış, yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Yaralılardan F.K.D. ve M.Y'nin tedavisi ise sürüyor.

Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde dün silahlı saldırı sonucu yaralanan Kürşat Orhan, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye kurtarılamadı.

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