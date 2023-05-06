Elazığ

18 bin 423 seyirci kapasiteli UEFA standarlarına uygun modern stadyum, yarın ilk kez kapılarını taraftarlara açacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca kent merkezindeki Kültür Mahallesi'nde bulunan 52 dönüm alanda inşa edilen statta kütüphane, 9 cep salon, halter, bilardo, sabit bisiklet, tekvando, boks, güreş, badminton, havalı silahlar, basketbol ve voleybol gibi branşlarda spor yapılmasına olanak sağlayan çok amaçlı alanlar yer alırken, yanında 2 bin 650 kişi kapasiteli spor salonu, idari bina ile 480 araçlık açık ve kapalı otopark bulunuyor.

Serme çim uygulanan ve 16 farklı spor branşına hizmet edecek donanıma sahip statta 7 gün 24 saat sosyal ve sportif faaliyet uygulanabilecek.

"Spor kompleksi şehrin en büyük yatırımlarından biri"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, stadyum ve spor kompleksinin şehrin ev sahipliği yapacağı birçok sportif ve sosyal faaliyet için hazır hale geldiğini söyledi.

Elazığlıların spora ilgili olduğunu belirten Eren, "Spor kompleksi, şehrin en büyük yatırımlarından biri. Burada işletmeler, genç ofisler, gençler ve çocukların antrenman yapacağı çok güzel alanlar oluşturduk. 9 cep salonumuz var. Salonlarda birçok spor branşı olacak. Stadyumumuz birçok branşa ev sahipliği yapacak." diye konuştu.

Spor kompleksinin şehre büyük kazanımlarının olacağını kaydeden Eren, bu yatırımla kentten çok sayıda milli sporcunun çıkması temennisinde bulundu.

Eren, şunları kaydetti:

"Burası yaşayan bir stadyum. Bu stadyumda sadece 15 günde bir müsabakalar oynanmayacak. Haftanın 7 günü aktif olacak. Elazığspor taraftarı, en konforlu şekilde maçlarını izleyecek. Yaklaşık üç yıl önce temelini attığımız stadyumda sona geldik. Burada emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Stadyumumuz artık hazır. Elazığspor'un özlemle beklediği bu stadyumda yarın ilk müsabaka olacak. Biz tribünlerin tamamen dolacağına inanıyoruz."

"Yıllardır beklediğimiz stadımıza kavuştuk"

Elazığspor taraftarlarından Aykut Ay, yapımı tamamlanan stadı gezdiğini ve beğendiğini aktardı.

Çocukluğundan bu yana Elazığspor taraftarı olduğunu belirten Ay, şöyle devam etti:

"Elazığspor'un maçlarını hiç kaçırmıyorum. Yıllardır beklediğimiz stadımıza kavuştuk. En başta bu hizmeti ilimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Beklediğimizden daha güzel bir stadyum oldu. Elazığspor'un burada kupa kaldırmasını umutla bekliyorum."

Hasan Yılmaz ise stadın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, Elazığspor'un yeni statta güzel galibiyetler almasını diledi.

AA