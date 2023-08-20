Haber: Damla Oya Erman

Elektrikli araç (EV) satışları son birkaç yıldır sağlıklı bir şekilde büyüyor ve bu trend bu yıl hızlanmış durumda. US tüketici tahminen 300,000 yeni batarya-elektrikli araç (BEV) ikinci çeyrekte aldı - Cox'a göre yeni bir rekor.

Sadece bu, geçen yıldan %48 daha fazla ve 2019'da satılan tüm EV'lerden daha fazla. Bu hatta benzinle veya elektrikle çalışabilen ve şarj kablosu veya motora güç sağlayan bir jeneratörle yeniden şarj edilebilen bir batarya üzerine çalışabilen tak-kullan PHEV'lerin satışlarını saymıyor bile.

Cox Automotive şimdi ABD'de tamamen elektrikli araç satışlarının 2023 yılında ilk kez 1 milyon araç sınırını aşacağını tahmin ediyor. Bu yılın ikinci çeyreğinin sonuna kadar zaten 557 bin BEV satıldı.

Uzmanlar, fiyat indirimleri, daha geniş bir araç yelpazesi ve daha fazla hükümet ve üretim yatırımı gibi bir dizi bileşik faktörün EV satışlarını ittiğini söylüyor.

Cox Automotive'nin endüstri içgörüleri direktörü Stephanie Valdez-Streaty, "Tüm bu faktörlerin mükemmel bir fırtına gibi bir araya geldiğini" söyledi.

Enflasyon Azaltma Yasası'nın da satış büyümesini desteklediğini söyleyen Valdez-Streaty, "Yeni yılın başında federal hükümet, arabaların ve elektrikli bileşenlerinin nereden geldiğine ve nasıl monte edildiğine kısmen dayanan 7,500 dolarlık vergi indirimleri sunmaya başladı. Sadece 97 pazardaki 18 EV modelinin bu vergi indirimi için uygun olduğunu iddia eden otomotiv yeniliği için bir kar amacı gütmeyen ticaret birliğine göre," diye ekledi.

Bu yılın en çok satan EV'leri - Tesla Model 3, Tesla Model Y, Chevrolet Bolt, Rivian R1T ve Volkswagen ID.4 - en azından bazı IRA vergi indirimleri için uygundur, Valdez-Streaty dedi.

Elektrikli araç pazarı bir geçiş dönemine giriyor, dedi. Haziranda açıklanan bir Cox Automotive anketine göre, tüketicilerin yarısı önümüzdeki yıl içinde yeni veya kullanılmış bir BEV satın almayı düşünüyordu. Sadece tüketicilerin %38'i 2021 yılında aynısını söyledi.

Valdez-Streaty, "Erken benimseyenlerimiz vardı ve şimdi, nasıl satışları artırırız? Bu düşünenleri alıcılara nasıl dönüştürürüz?" dedi.

ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin satış projeksiyonları, alıcı ilgisini bir EV çoğunluk pazarına dönüştürmenin birkaç on yıl alacağını öngörüyor.

Mevcut yasalar ve düzenlemeler değişmezse, yeni satın alınan BEV'lerin ve PHEV'lerin yıllık yüzdesel payı EIA projeksiyonlarına göre 2035'ten en az 2050'ye kadar yaklaşık %17-19 arasında sabitleniyor. Ve tüketici ilgisi benzin fiyatlarına duyarlı olsa da, ajans 2022 dolarıyla varil başına 190 dolara kadar yüksek petrol fiyatları bile olsa, EV pazar payının %30'dan az olacağını tahmin ediyor.

Fiyat tüketiciler için en büyük engel, Valdez-Streaty dedi. Bu yıl Tesla ve Ford'un keskin fiyat indirimlerine rağmen, elektrikli araç kullanmak hala ortalama benzinli modelin üzerinde bir prim ödeme anlamına geliyor. Temmuz ayının ortalama elektrikli araç fiyatı 53,469 dolar iken, tüm araçlar için ortalama fiyat 48,334 dolardı, Kelley Blue Book'a göre.

Cox'un tüketici anketine göre, fiyattan sonra EV düşünenler için ikinci büyük endişe şarj istasyonlarına erişimin eksikliğiydi.

Birkaç yıl içinde pil menzilleri gelişti - 2021 yılında 13 olan 300 mil veya daha fazla menzile sahip elektrikli modellerin sayısı, ABD Enerji Bakanlığı'na göre 2023 yılında 51'e çıktı.

Ancak şarj istasyonlarının sayısı hala elektrikli araçların daha geniş çapta benimsenmesini desteklemek için gereken sayının gerisinde kalıyor. 2023 yılının birinci çeyreğinin sonunda, ülkedeki yol boyunca yaklaşık 134 bin şarj istasyonu ve 3.34 milyon EV vardı, Otomotiv İnovasyon İttifakı'nın en son Elektrikli Araç Üç Aylık Raporuna göre. California Enerji Komisyonu'nun 2030 yılına kadar yol boyunca 5 milyon EV hedefini desteklemek için gerektiğine sonuçlandığı 7:1 oranında bir şarj istasyonu ile arabası olduğunda bir karabiyere ihtiyaç duyulacağını belirttiği bir senaryo bile - tüm ülke mevcut şarj cihazlarının iki buçuk katını kurmalıdır, AAI raporu dedi.

Coğrafi farklılıklar da yaygın, rapor dedi. Ülkenin tüm halka açık şarj altyapısının neredeyse %30'u Kaliforniya'da bulunuyor.

AAI eyalet satış verilerine göre, yeni EV'lerin pazar payı Kaliforniya'da daha yüksek. Altın Eyalet - Columbia Bölgesi ile birlikte - Mart ayında hafif hizmet aracı satışlarının beşte birinden fazlasını elektrikli araçlar oluşturan tek pazar oldu, en son mevcut ay.

İleriye doğru EV satışlarını desteklemek için şarj altyapısının yerinde ve işler durumda olmasını sağlamak ve eyalet ve ulusal teşvikler de olacaktır, Valdez-Streaty dedi.

Geçen yıl, Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu 2035 yılına kadar yeni benzinli araç satışını yasaklamayı oybirliğiyle kabul etti. En az 17 diğer eyalet Kaliforniya'nın izinden gitmeyi kabul etti.

Valdez-Streaty, "Gelecek birkaç yıl boyunca CARB düzenlemelerini izleyen eyaletlerin satışların nasıl artmaya başladığını görmek ilginç olacak," dedi.