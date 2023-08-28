Haber: Damla Oya Erman

Elon Musk, Microsoft'a ait olan iş platformu LinkedIn'e yönelik eleştirilerde bulunarak ve bir Microsoft'a ait olan iş portalı platformu olan LinkedIn'in bir rakibi olarak geliştirme olasılığından bahsederek, Cumartesi günü bir X (önceden Twitter) rakibi geliştirme olasılığına işaret etti.

Musk, bir X kullanıcısının "LinkedIn'den daha kötü ne olabilir?" şeklindeki bir gönderiye cevap verirken bu olasılığa işaret etti.

Musk, bazen iş başvuruları için LinkedIn bağlantıları aldığını, ancak özgeçmiş veya özgeçmişin e-posta ile gönderilmesini tercih ettiğini çünkü "utanç seviyesi o kadar yüksek ki, kendimi onu kullanmaya ikna edemiyorum” dedi.

"Musk, X'in LinkedIn'e rakip olacağından emin olacağız" dedi.

Musk, zaman zaman taahhütlerde bulunmasına rağmen bunları yerine getirmemesiyle bilinen biri olarak, planları hakkında açıklamalarda bulunmadı.

En son olarak, rakibi Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile kafes maçı olasılığını gündeme getirdi. Ancak Ağustos'un sonlarına gelindiğinde, bu gerçekleşmedi.

Tesla CEO'su, kaotik ve uzun süren bir hukuki mücadeleden sonra geçen sonbaharda Twitter'ın kontrolünü 44 milyar dolarlık bir satın alma işlemiyle ele geçirdi.