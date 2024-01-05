Haber: Damla Oya Erman

Musk, X platformunda yaptığı açıklamada, Cuban'ın DEI'yi savunmasını "erdem sinyali verme çabası" olarak nitelendirdi ve "Onun ikiyüzlülüğü kimseyi ikna etmiyor" dedi. Musk'a göre DEI, "ırkçılık için başka bir kelime."

Mark Cuban ise Musk'ın eleştirilerine "Lol" yanıtıyla karşılık verdi. Cuban, DEI politikalarının faydalarına dair yaptığı paylaşımlarda, farklı ırklardan, etnik kökenlerden ve cinsel yönelimlerden gelen insanların işe alım süreçlerinde düzenli olarak dışlandığını kabul ettiğini ve DEI'nin bu duruma çözüm olabileceğini savundu.

Musk, ayrıca DEI'nin "ırkçılığın başka bir adı olduğunu" ifade etti ve "DEI'yi destekleyen bir şirketin takımında kısa beyaz/Asyalı bir kadın görmeyi ne zaman bekleyebiliriz?" şeklinde sorular yöneltti. Cuban ise bu soruya ESPN'de yer alan bir hikayeyi paylaşarak yanıt verdi ve bu konuda daha önce düşündüğü bir durumu paylaştı.

Çeşitlilik konusu, fon yöneticisi Bill Ackman'ın DEI'yi eleştirmesi ve bu uygulamanın antisemitizmin temel nedeni olduğunu iddia etmesiyle gündeme gelmişti. Musk, Ackman'ın görüşlerine de destek verdi ve DEI'yi "ırkçılığın başka bir adı" olarak niteledi.