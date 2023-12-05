Haber: Damla Oya Erman

Musk, ayrılık kararını çalışanlara duyururken, OpenAI'nin ilerlemesinin hızlanması gerektiğini ifade etti, The New York Times raporuna göre.

Billionaire Musk'ın OpenAI'den ayrılmadan önce şirketin daha hızlı hareket etmesini istemesi, yapay zeka inovasyonuna karşı dikkatli bir yaklaşım savunduğu bir dönemde dikkat çekici. Musk, mart ayında imzaladığı açık mektupta yapay zeka gelişimine altı aylık bir ara verilmesini önermiş ve teknolojinin "medeniyet yıkımı potansiyeline sahip olduğunu" belirtmişti.

Ancak Musk'ın OpenAI'den ayrılmadan önceki talebi, şirket içinde tartışmalara neden oldu. The Times'ın raporuna göre, Musk'ın hızlı ilerleme önerisi, toplantıdaki bir OpenAI araştırmacısı tarafından düşüncesiz ve aceleci olarak değerlendirildi, hatta Musk'a "aptal" denildiği belirtildi.

Musk, 2018'deki ayrılışında çıkar çatışması nedeniyle OpenAI'den ayrıldı, ancak o zamandan beri yapay zeka konusundaki çıkışları ve yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Tesla dışında kendi yapay zeka şirketi xAI'ı kurdu ve daha sonra Grok adlı bir Chat-GPT rakibi tanıttı. Musk, Grok'un diğer modellere göre büyük avantaja sahip olduğunu iddia etti.